Prawdziwy hit za darmo na Steam. Znamy tytuł kolejnego prezentu w lutym

Radosław Krajewski
2026/01/29 14:00
0
0

To będzie prawdziwy gorący kąsek dla graczy.

Lenovo znów zaskoczyło graczy i ogłosiło tytuł następnej darmowej gry, która będzie do odebrania już w lutym. Wcześniej informowaliśmy, że w ramach programu Legion Gaming Community, firma rozda na początku przyszłego miesiąca niezależną grę Just Die Already. Jest to jednak przedsmak dla prawdziwego hitu, który będzie możliwy do odebrania za darmo w drugiej połowie lutego.

Steam
Steam

Heavy Rain za darmo na Steam od Lenovo – kolejny prezent na luty

Gracze będą mogli za darmo zdobyć grę Heavy Rain. To wielki hit Quantic Dream, który pierwotnie zadebiutował wyłącznie na konsoli PlayStation 3 w 2010 roku, a dziesięć lat później trafił również na komputery osobiste. Promocja ruszy już 18 lutego o godzinie 19:00 czasu polskiego. Tradycyjnie grę będzie można zdobyć zajmując miejsce w kolejce po klucz, tym samym znów będzie liczyła się zasada kto pierwszy ten lepszy. Więcej szczegółów o ofercie znajdziecie na oficjalnej stronie promocji.

Zanurz się w porywającym thrillerze psychologicznym z niezliczonymi zwrotami akcji. Pościg trwający cztery dni pełnych tajemnic i napięcia ma na celu wytropienie mordercy zwanego "Origami Killer" z powodu pozostawiania w miejscach swoich zbrodni papierowych figurek origami. Czterech bohaterów, przy czym każdy z nich podążający swoją własną ścieżką i mający własne motywy, musi wziąć udział w desperackiej próbie powstrzymania mordercy przed zabiciem kolejnej ofiary.

Musisz szybko myśleć i jeszcze szybciej działać, ponieważ każdy Twój wybór i ruch może spowodować dramatyczne, zmieniające wszystko konsekwencje, a nawet wpłynąć na to kto przeżyje... a kto zginie – czytamy w opisie gry.

GramTV przedstawia:

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

