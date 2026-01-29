Prawdziwy hit za darmo na Steam. Znamy tytuł kolejnego prezentu w lutym

Lenovo znów zaskoczyło graczy i ogłosiło tytuł następnej darmowej gry, która będzie do odebrania już w lutym. Wcześniej informowaliśmy, że w ramach programu Legion Gaming Community, firma rozda na początku przyszłego miesiąca niezależną grę Just Die Already. Jest to jednak przedsmak dla prawdziwego hitu, który będzie możliwy do odebrania za darmo w drugiej połowie lutego.

Heavy Rain za darmo na Steam od Lenovo – kolejny prezent na luty

Gracze będą mogli za darmo zdobyć grę Heavy Rain. To wielki hit Quantic Dream, który pierwotnie zadebiutował wyłącznie na konsoli PlayStation 3 w 2010 roku, a dziesięć lat później trafił również na komputery osobiste. Promocja ruszy już 18 lutego o godzinie 19:00 czasu polskiego. Tradycyjnie grę będzie można zdobyć zajmując miejsce w kolejce po klucz, tym samym znów będzie liczyła się zasada kto pierwszy ten lepszy. Więcej szczegółów o ofercie znajdziecie na oficjalnej stronie promocji.