Zestaw dla fanów FPS-ów. W nim m.in. Doom Eternal, Prey i Black Mesa

Mamy tutaj fanów pierwszoosobowych strzelanek? Jeżeli tak, to bardzo, ale to naprawdę bardzo dobrze się składa.

Oto bowiem przed wami bardzo ciekawa paczka. W jej ramach możecie dołożyć do swojej biblioteki aż 7 interesujących produkcji.

Humble Bundle puszcza oko do fanów FPS-ów

Jednym z ważniejszych elementów zestawu Sci-Fi Shooters 2.0 Bundle jest Doom Eternal. Wydany w 2020 roku FPS od legendarnego id Software zebrał jeszcze lepsze oceny niż stworzony 4 lata wcześniej poprzednik i po dziś dzień pozostaje jedną z najlepszych na rynku pozycją dla fanów dynamicznych strzelanek pierwszoosobowych. Mówimy wszak o grze, której średnia ocen na Metacriticu wynosi naprawdę przyzwoite 88.