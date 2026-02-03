Zaloguj się lub Zarejestruj

Zestaw dla fanów FPS-ów. W nim m.in. Doom Eternal, Prey i Black Mesa

Maciej Petryszyn
2026/02/03 16:30
0
0

Mamy tutaj fanów pierwszoosobowych strzelanek? Jeżeli tak, to bardzo, ale to naprawdę bardzo dobrze się składa.

Oto bowiem przed wami bardzo ciekawa paczka. W jej ramach możecie dołożyć do swojej biblioteki aż 7 interesujących produkcji.

Humble Bundle puszcza oko do fanów FPS-ów

Jednym z ważniejszych elementów zestawu Sci-Fi Shooters 2.0 Bundle jest Doom Eternal. Wydany w 2020 roku FPS od legendarnego id Software zebrał jeszcze lepsze oceny niż stworzony 4 lata wcześniej poprzednik i po dziś dzień pozostaje jedną z najlepszych na rynku pozycją dla fanów dynamicznych strzelanek pierwszoosobowych. Mówimy wszak o grze, której średnia ocen na Metacriticu wynosi naprawdę przyzwoite 88.

Do tego dochodzą również m.in. Black Mesa, czyli fanowski remake legendarnego Half-Life’a na silniku Source 2 oraz Prey od słynnego Arkane Studios w wersji Digital Deluxe. A to wszystko w pierwszym progu za nieco ponad 62 zł. Próg drugi kosztuje blisko 90 zł, ale wraz z nim dostajemy chociażby remastery dwóch legendarnych produkcji, tj. System Shock 2 oraz Star Wars: Dark Forces.

Paczka Sci-Fi Shooters 2.0 Bundle od Humble Bundle wygląda tak:

Pierwszy próg za 14,79€ wygląda tak:

Przy drugim progu za 21,14€ dochodzą:

Wszystkie gry dostępne w postaci kluczy Steam. Paczkę nabyć można do 24 lutego. W przypadku Battle Shapers, System Shock 2: 25th Anniversary Remaster oraz STAR WARS: Dark Forces Remaster klucze wygasną 20 sierpnia 2026 roku, podczas gdy wszystkie pozostałe przypisać do konta można do 20 lutego 2027 roku.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

