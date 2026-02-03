Zestaw dla fanów FPS-ów. W nim m.in. Doom Eternal, Prey i Black Mesa

Mamy tutaj fanów pierwszoosobowych strzelanek? Jeżeli tak, to bardzo, ale to naprawdę bardzo dobrze się składa.
Oto bowiem przed wami bardzo ciekawa paczka. W jej ramach możecie dołożyć do swojej biblioteki aż 7 interesujących produkcji.
Humble Bundle puszcza oko do fanów FPS-ów
Jednym z ważniejszych elementów zestawu Sci-Fi Shooters 2.0 Bundle jest Doom Eternal. Wydany w 2020 roku FPS od legendarnego id Software zebrał jeszcze lepsze oceny niż stworzony 4 lata wcześniej poprzednik i po dziś dzień pozostaje jedną z najlepszych na rynku pozycją dla fanów dynamicznych strzelanek pierwszoosobowych. Mówimy wszak o grze, której średnia ocen na Metacriticu wynosi naprawdę przyzwoite 88.
Do tego dochodzą również m.in. Black Mesa, czyli fanowski remake legendarnego Half-Life’a na silniku Source 2 oraz Prey od słynnego Arkane Studios w wersji Digital Deluxe. A to wszystko w pierwszym progu za nieco ponad 62 zł. Próg drugi kosztuje blisko 90 zł, ale wraz z nim dostajemy chociażby remastery dwóch legendarnych produkcji, tj. System Shock 2 oraz Star Wars: Dark Forces.
Wszystkie gry dostępne w postaci kluczy Steam. Paczkę nabyć można do 24 lutego. W przypadku Battle Shapers, System Shock 2: 25th Anniversary Remaster oraz STAR WARS: Dark Forces Remaster klucze wygasną 20 sierpnia 2026 roku, podczas gdy wszystkie pozostałe przypisać do konta można do 20 lutego 2027 roku.
