Red Dead Redemption 1 i 2 w niższej cenie. Mniej niż 100 zł

Obok serii Grand Theft Auto to Red Dead Redemption pozostaje największą wizytówką Rockstara. Obie odsłony RDR pomimo upływu lat do dziś cieszą się zresztą ogromną popularnością.

Chciałby się zagrać w Red Dead Redemption 3, prawda? Cóż, to melodia przyszłości, prawdopodobnie bardzo, bardzo odległej. Ale zawsze można wrócić do dotychczas wydanych części.

Red Dead Redemption 1 i 2 na PS4 do zgarnięcia w promocyjnej cenie

Tym bardziej, że jest ku temu świetna okazja. W serwisie Allegro możemy bowiem kupić zarówno Red Dead Redemption, jak i Red Dead Redemption 2 w promocyjnej cenie. Niezależnie od tego, czy mowa o pierwszej, czy drugiej odsłonie, to każdą z nich w wersji na PlayStation 4 możemy kupić już za mniej niż 100 zł.