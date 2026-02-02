Red Dead Redemption 1 i 2 w niższej cenie. Mniej niż 100 zł

Obok serii Grand Theft Auto to Red Dead Redemption pozostaje największą wizytówką Rockstara. Obie odsłony RDR pomimo upływu lat do dziś cieszą się zresztą ogromną popularnością.
Chciałby się zagrać w Red Dead Redemption 3, prawda? Cóż, to melodia przyszłości, prawdopodobnie bardzo, bardzo odległej. Ale zawsze można wrócić do dotychczas wydanych części.
Red Dead Redemption 1 i 2 na PS4 do zgarnięcia w promocyjnej cenie
Tym bardziej, że jest ku temu świetna okazja. W serwisie Allegro możemy bowiem kupić zarówno Red Dead Redemption, jak i Red Dead Redemption 2 w promocyjnej cenie. Niezależnie od tego, czy mowa o pierwszej, czy drugiej odsłonie, to każdą z nich w wersji na PlayStation 4 możemy kupić już za mniej niż 100 zł.
Do wyboru mamy albo będące prequelem RDR2 z 2018 roku, albo też oryginalne RDR z roku 2010, które nieco ponad dwa lata temu doczekało się nieco poprawionej edycji na PlayStation 4. I to właśnie w wersji na PS4 możemy nabyć obie produkcje, które, co istotne, z powodzeniem możemy potem odpalić na PlayStation 5.
Obie oferty dostępne są jedynie do wyczerpania zapasów. Warto się zatem spieszyć z ewentualnym zakupem.
GramTV przedstawia:
Opis Red Dead Redemption z oficjalnej strony Rockstara:
Gdy agenci federalni zagrozili jego rodzinie, były bandyta John Marston został zmuszony, by dopaść gang, którego członkowie byli mu kiedyś przyjaciółmi. Wyrusz z Marstonem w podróż przez rozległe przestrzenie amerykańskiego Dzikiego Zachodu i Meksyku, walcząc o pogrzebanie jego splamionej krwią przeszłości w uznanej przez krytyków grze poprzedzającej hit z 2018 roku, Red Dead Redemption 2. W zestawie znajduje się również dodatek Undead Nightmare z opowieścią grozy, który przekształca świat Red Dead Redemption w apokaliptyczną walkę o przetrwanie w obliczu hordy zombie.
Opis Red Dead Redemtpion 2 z oficjalnej strony Rockstara:
Ameryka, 1899. Era Dzikiego Zachodu chyli się ku końcowi, a stróże prawa depczą po piętach ostatnim wyjętym spod prawa gangom. Kto się nie podda, zginie. Gdy napad w położonym na zachodzie mieście Blackwater kończy się katastrofą, Arthur Morgan i gang van der Lindego są zmuszeni uciekać. Na plecach czują oddechy stróżów prawa i najlepszych łowców nagród, więc muszą napadać, kraść oraz walczyć o przetrwanie w surowym świecie samego serca Ameryki. Coraz głębsze wewnętrzne spory grożą rozłamem gangu, a Arthur musi dokonać wyboru między ideałami a lojalnością wobec ludzi, którzy go wychowali.
