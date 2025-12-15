TrashBench łączy chłodzenie powietrzem oraz wodą, osiągając -54°C

Eksperyment na RTX 3070 i GTX 960

TrashBench na swoim kanale pokazał ostatnio krótki eksperyment z dość nietypowym, ale fascynującym chłodzeniem. Modder przeniósł chłodzenie wodą do zamrażarki i zmierzył rzeczywiste przyrosty wydajności na RTX 3070 oraz GTX 960.

Celem testu było sprawdzenie, ile można zyskać dzięki ekstremalnemu chłodzeniu przy użyciu sprzętu, który każdy może zmontować samodzielnie.

TrashBench w swoim teście wykorzystał chłodzenie Thermalright Peerless Assassin z sześcioma rurkami cieplnymi, małą pompę wody oraz przenośną lodówkę. Twórca doprowadził do karty graficznej przewody chłodzące z wodą chłodzoną w lodówce. Te nietypowe chłodzenie lodowatą wodą było w stanie osiągnąć temperaturę aż -14°C podczas testów na RTX 3070.

Dla testów RTX 3070 TrashBench porównuje trzy stany: zegary fabryczne, umiarkowane OC oraz „lodowate” ustawienia chłodzenia.

W Black Ops 7 przy 1080p i ustawieniach ultra FPSy wzrosły z 97 na 104.

W Cyberpunk 2077 FPSy wzrosły z 105 na 116.

W Shadow of the Tomb Raider z 203 na 235.