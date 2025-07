Nowy Xbox - bardziej Windows, a mniej PlayStation? Szykują się wielkie zmiany

Dotychczasowe cztery generacje Xboxa (od klasycznego modelu, przez 360, One, aż po Series X/S) trzymały się klasycznego cyklu – konkretna konsola, konkretne premiery, konkretna konkurencja z PlayStation. Ale to może się skończyć. Zamiast jednej „next-genowej” konsoli, możemy dostać ekosystem – platformę, na której różne firmy będą produkować własne urządzenia zgodne z Xboxem, podobnie jak dzieje się to w świecie PC.

Xbox – szykuje się rewolucja

Wszystko wskazuje na to, że Microsoft szykuje gruntowną rewolucję w świecie Xbox. Najnowsze analizy i spekulacje – wzmocnione opiniami ekspertów z Digital Foundry – sugerują, że nowa generacja Xboxa nie będzie jednym urządzeniem, lecz całym systemem, działającym na wielu różnych sprzętach – podobnie jak Windows. Punktem wyjścia do tych rozważań stało się zaprezentowanie ROG Xbox Ally – przenośnego urządzenia w stylu Steam Decka, które wspiera ekosystem Xbox. To wydarzenie rozbudziło pytania o przyszłość marki i kierunek, w jakim zmierza Microsoft.