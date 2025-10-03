Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejna duża łatka dla Borderlands 4. Będzie grało się lepiej?

Jakub Piwoński
2025/10/03 14:10
Gearbox poprawia swój najnowszy produkt.

Borderlands 4 doczekało się kolejnej obszernej aktualizacji. Od premiery gry prawie miesiąc temu studio Gearbox Software wydało już kilka poprawek mających naprawić początkowe problemy, które zgłaszali gracze. Niektóre z nich wprowadzały zmiany w funkcjonowaniu misji i systemów gry, czasami powodując, że pewne funkcje przestawały działać. Mimo tych zawirowań, produkcja okazała się sporym sukcesem komercyjnym i wciąż przyciąga nowych graczy.

Borderlands 4 poprawia Vault Hunterów

Nowa aktualizacja skupia się przede wszystkim na balansie postaci Vault Hunterów. Najwięcej zmian otrzymał Amon, którego umiejętności akcji i pasywne przeszły szereg modyfikacji. Również Harlowe, Rafa i Vex doczekali się usprawnień w swoich zdolnościach, które mają poprawić płynność rozgrywki i wyrównać potencjał bojowy postaci w starciach PvE i PvP. Poza tym wprowadzono drobne poprawki wydajności na PC, a także zmiany w tygodniowych aktywnościach, takich jak misje Wildcard, Wielki Boss na Bierkę czy Automat z Czarnego Rynku.

Spośród najważniejszych zmian warto wyróżnić:

  • Harlowe – Zero-Point: obrażenia od Uderzenia Stasis zwiększone o 30%, odporność na Stasis +14,7%
  • Rafa – Włócznia APOPHIS: obrażenia zwiększone o 10%, dodatkowe poprawki do projektów Bazyliszek i Gorgona
  • Vex – Wcielenie i Vexcalation: obrażenia od eksplozji i umiejętności pasywnych znacznie zwiększone
  • Amon – Bicz: umiejętności akcji poddane głębokiej rewizji (szczegóły w pełnej liście zmian)

Gearbox zaznacza, że aktualizacja to kolejny krok w dopracowywaniu Borderlands 4 i że kolejne poprawki mogą pojawić się w najbliższych tygodniach. Pełną listę zmian wraz ze szczegółowymi wartościami umiejętności znajdziecie pod tym linkiem. Co bardzo ważne, studio potwierdziło już, że szykowany jest pierwszy, dodatkowy pakiet fabularny. Gra się więc rozwija.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/borderlands-4-gets-major-new-update-with-extensive-vault-hunter-changes/

