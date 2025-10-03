Kolejna duża łatka dla Borderlands 4. Będzie grało się lepiej?

Borderlands 4 doczekało się kolejnej obszernej aktualizacji. Od premiery gry prawie miesiąc temu studio Gearbox Software wydało już kilka poprawek mających naprawić początkowe problemy, które zgłaszali gracze. Niektóre z nich wprowadzały zmiany w funkcjonowaniu misji i systemów gry, czasami powodując, że pewne funkcje przestawały działać. Mimo tych zawirowań, produkcja okazała się sporym sukcesem komercyjnym i wciąż przyciąga nowych graczy.

Borderlands 4 poprawia Vault Hunterów

Nowa aktualizacja skupia się przede wszystkim na balansie postaci Vault Hunterów. Najwięcej zmian otrzymał Amon, którego umiejętności akcji i pasywne przeszły szereg modyfikacji. Również Harlowe, Rafa i Vex doczekali się usprawnień w swoich zdolnościach, które mają poprawić płynność rozgrywki i wyrównać potencjał bojowy postaci w starciach PvE i PvP. Poza tym wprowadzono drobne poprawki wydajności na PC, a także zmiany w tygodniowych aktywnościach, takich jak misje Wildcard, Wielki Boss na Bierkę czy Automat z Czarnego Rynku.