Odbierzcie kolejny prezent w Epic Games Store. Nietypowa oferta dla graczy PC

W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że Epic Games Store rozda 8 darmowych gier podczas Mega Wyprzedaży 2023. Dzisiaj natomiast – jak zapewne wiecie – jest czwartek, a to oznacza kolejny prezent od Epic Games. Tym razem użytkownicy komputerów osobistych nie otrzymają jednak pełnoprawnej produkcji, a specjalny zestaw The Sims 4 Żyj odważnie zawierający dodatek „Przygoda w dżungli”, pakiet akcesoriów „Wytworne Przyjęcie” oraz kolekcję „Dzielnica mody”. The Sims 4 Żyj – zestaw odbierzecie za darmo w Epic Games Store dzisiaj po godzinie 17:00. Na skorzystanie z oferty będziecie mieć równy tydzień.

Więcej darmowych gier na PC w Epic Games Store.

Nie zapomnijcie również o darmówkach z ubiegłego tygodnia, który będą dostępne jeszcze przez kilka najbliższych godzin. Tydzień temu użytkownicy komputerów osobistych również otrzymali od Epic Games Store aż trzy prezenty w postaci Against All Odds, Horizon Chase Turbo oraz Kangurka Kao.