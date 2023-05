Trzy gry za darmo w Epic Games Store. Niezwykła okazja dla graczy na PC

Pierwszy czwartek maja przyniósł w Epic Games Store niezwykłą okazją dla wszystkich pecetowych graczy. Tym razem wyjątkowo sklep zaoferował nie dwa, ale aż trzy prezenty. Wszyscy chętni mogą przypisać do swojego konta najnowszą odsłonę Kangurka Kao wydaną w ubiegłym roku, a także Against All Odds oraz Horizon Chase Turbo. Wszystkie wspomniane produkcje możecie odebrać do 11 maja, do godziny 17:00.

Kolejne darmowe gry w Epic Games Store

Jeszcze przez kilka najbliższych godzin możecie odebrać z Epic Games Store dwa prezenty udostępnione w poprzedni czwartek. Jest to więc ostatnia okazja, aby przypisać do swojego konta Breathedge oraz Poker Club