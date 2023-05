8 darmowych gier na PC w Epic Games Store podczas Mega Wyprzedaży 2023

Już 18 maja rozpocznie się Mega Wyprzedaż 2023 w Epic Games Store. Promocje potrwają do 15 czerwca i w tym czasie sklep zaoferuje aż osiem gier całkowicie za darmo. Co tydzień będziemy otrzymywać dwa darmowe tytuły, które mogą, ale nie muszą, okazać się lepszymi i bardziej znanymi produkcjami, niż te, które Epic Games oferował na swojej platformie w ostatnich miesiącach.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku podczas Mega Wyprzedaży otrzymaliśmy: Borderlands 3, BioShock: The Collection, Wolfenstein: The New Order oraz Maneater.