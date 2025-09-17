Kolejna darmowa gra na Steam. Rusza następna promocja, która zakończy się w okamgnieniu

Już dzisiaj rusza kolejna promocja z darmowymi grami od Lenovo. Tym razem na stronie Legion Gaming Community do odebrania będzie gra The Surge, czyli soulslike od studia Deck13, wydany w maju 2017 roku. Produkcja spotkała się z ciepłym przyjęciem przez graczy, a teraz każdy posiadacz komputera osobistego będzie mógł samodzielnie sprawdzić ten tytuł. Wystarczy od godziny 19:00 wejść na stronę okazji i zdobyć darmowy kod na grę do wykorzystania na Steam. Więcej szczegółów poniżej.

Warto również przypomnieć, że równolegle do tej promocji wciąż trwa oferta na jeszcze jedną darmową grę na Steam. Więcej o tej okazji pisaliśmy w tym miejscu.

W pierwszym dniu pracy w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia tracisz przytomność… i budzisz się w zniszczonej części kompleksu, wyposażony w ciężki egzoszkielet. Roboty zwariowały, a szaleni, wzmocnieni technologicznie współpracownicy i złowroga SI pragną twojej śmierci. Pokonuj zabójczych wrogów i ogromnych bossów w zaciętych i krwawych walkach wręcz. Atakuj i odcinaj kończyny swoich przeciwników dzięki ultranowoczesnemu systemowi pozyskiwania przedmiotów! Wybieraj uzbrojenie, ulepszaj je, twórz nowe rodzaje broni i pancerzy z części zdobytych na wrogach i zwiększaj swoją siłę, korzystając z oryginalnego systemu rozwoju postaci – czytamy w opisie gry.

Darmowe The Surge na Steam

Aby odebrać The Surge za darmo, należy udać się na stronę Legion Gaming Community i założyć konto lub zalogować się na już istniejące. Następnie kliknąć przycisk voucheru, aby odebrać kod, który należy wykorzystać na specjalnej stronie sklepu Gamesplanet. Tam najpierw należy założyć konto lub zalogować się na już istniejąc, a następnie wykorzystać kod z vouchera, który ważny jest do 30 listopada bieżącego roku.