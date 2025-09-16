Następna darmowa gra na Steam. Oferta trwa tylko przez 24 godziny

Na Steam trwa wysyp darmowych gier. Zaledwie wczoraj informowaliśmy o jednej z produkcji, które oferowane są obecnie za darmo, a na platformie Valve właśnie pojawiła się kolejna oferta. Tym razem w ramach prezentu można odebrać grę Press Any Button, czyli przygodówkę stworzoną przez Eugene’a Zubko i wydaną w 2021 roku. Teraz tę produkcję każdy może sprawdzić samodzielnie, odbierając ją bez żadnych opłat na Steam. Trzeba się jednak pośpieszyć, gdyż promocja trwa tylko przez najbliższą dobę.

Press Any Button to gra w stylu arcade. Kładzie duży nacisk na fabułę, ale jednocześnie sprawdzi Twój refleks! Gra przedstawia dziwaczną, ale sympatyczną postać o imieniu A-Eye. To sztuczna inteligencja stworzona do przetwarzania danych na potrzeby ważnych badań naukowych. Gdy nudzi go to zadanie, postanawia zamienić swoje badania w grę wideo. Fakt, że nie potrafi tworzyć grafik, komponować muzyki ani nie zna się na projektowaniu gier, wcale go nie powstrzymuje. A-Eye będzie przeszczęśliwy, jeśli zostaniesz jego bezstronnym krytykiem. Wyraź własną opinię na temat gry, nad którą pracował, i odkryj jego historię pełną życia, śmierci, deszczu i dmuchawców – czytamy w opisie gry.

Kolejna darmowa gra na Steam

Aby odebrać darmowe Press Any Button, udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko do 17 września do godziny 19:00 czasu polskiego.