Zaloguj się lub Zarejestruj

Następna darmowa gra na Steam. Oferta trwa tylko przez 24 godziny

Radosław Krajewski
2025/09/16 19:20
0
0

Trzeba więc pośpieszyć się z odebraniem prezentu.

Na Steam trwa wysyp darmowych gier. Zaledwie wczoraj informowaliśmy o jednej z produkcji, które oferowane są obecnie za darmo, a na platformie Valve właśnie pojawiła się kolejna oferta. Tym razem w ramach prezentu można odebrać grę Press Any Button, czyli przygodówkę stworzoną przez Eugene’a Zubko i wydaną w 2021 roku. Teraz tę produkcję każdy może sprawdzić samodzielnie, odbierając ją bez żadnych opłat na Steam. Trzeba się jednak pośpieszyć, gdyż promocja trwa tylko przez najbliższą dobę.

Steam
Steam

Press Any Button to gra w stylu arcade. Kładzie duży nacisk na fabułę, ale jednocześnie sprawdzi Twój refleks!

Gra przedstawia dziwaczną, ale sympatyczną postać o imieniu A-Eye. To sztuczna inteligencja stworzona do przetwarzania danych na potrzeby ważnych badań naukowych. Gdy nudzi go to zadanie, postanawia zamienić swoje badania w grę wideo. Fakt, że nie potrafi tworzyć grafik, komponować muzyki ani nie zna się na projektowaniu gier, wcale go nie powstrzymuje.

A-Eye będzie przeszczęśliwy, jeśli zostaniesz jego bezstronnym krytykiem. Wyraź własną opinię na temat gry, nad którą pracował, i odkryj jego historię pełną życia, śmierci, deszczu i dmuchawców – czytamy w opisie gry.

Kolejna darmowa gra na Steam

Aby odebrać darmowe Press Any Button, udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko do 17 września do godziny 19:00 czasu polskiego.

GramTV przedstawia:

Tagi:

PC
Steam
Valve
promocja
przygodówka
darmowe gry
oferta
za darmo
cyfrowa dystrybucja
Valve Software
promocje
prezent
okazja
sklep Steam
gry za darmo
Press Any Button
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112