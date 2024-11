Kolejna aktualizacja Dragon Age: The Veilguard już dostępna. Naprawiono szereg błędów

Ukazała się już trzecia aktualizacja Dragon Age: The Veilguard. Update dostępny jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zmiany obejmują między innymi tryb fotograficzny, do którego dodane zostały filtry. Ponadto deweloperzy uprościli nazwy plików zrzutów ekranów, a także dodali nowe ikony dla niektórych broni.

Najnowsza aktualizacja to również szereg poprawek. Wśród naprawionych błędów twórcy wymieniają naprawę „dziwnego wyrazu twarzy” i kształtu ciała Rooka po spotkaniu Emmiricha, dostosowanie poziomu głośności głosu Spite’a w niektórych scenach, naprawę przypadków nieprawidłowego zatrzymywania się muzyka czy odtwarzania niezamierzonych efektów dźwięków, a także przypadków, w których towarzysze mogli utknąć w niektórych obszarach. Obszerna lista zmian i poprawek znajduje się w tym miejscu.

Wkrocz do Thedas, świata pełnego dzikiej natury, zdradliwych labiryntów i lśniących miast, ale też konfliktu i tajemnej magii. Dwójka spaczonych starożytnych bóstw wyrwała się z wielowiekowej ciemności i nade wszystko pragnie zniszczyć świat. Thedas potrzebuje kogoś, na kim można polegać. Wejdź na scenę jako Rook, najnowszy bohater w panteonie Dragon Age. Bądź, kim tylko zechcesz, i graj, jak chcesz, walcząc o uratowanie świata przed boską plagą. Samotnie sobie nie poradzisz, to zbyt trudne zadanie. Poprowadź drużynę siedmiu towarzyszy, z których każdy ma ciekawą historię do poznania i kształtowania. Razem stworzycie Straż Zasłony. – czytamy w opisie gry na platformie Steam.