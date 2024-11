Dragon Age: The Veilguard z „łagodnym” startem w Europie. Sprzedaż gier w październiku

Sukces odnotowało Call of Duty Black Ops 6 i Dragon Ball: Sparking! ZERO.

Ukazały się już pierwsze dane związane z wynikami sprzedaży gier w październiku, obejmujące Europę. Jak się okazuje, Dragon Age: The Veilguard zaliczyło według analityków „łagodny” start, natomiast sukcesem pochwalić może się Call of Duty Black Ops 6 czy Dragon Ball: Sparking! ZERO.