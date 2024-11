Porcja statystyk od BioWare. Jakich wyborów dokonywali gracze w Dragon Age: The Veilguard?

Tak oto dowiedzieliśmy się, że najczęściej wybieraną rasą podczas tworzenia postaci byli ludzie. Wybór ten stanowił 43% całości, ale tuż za nimi uplasowały się elfy (40%). Krasonludy i Qunari to zaledwie pozostałe 17 procent.

Studio BioWare za pośrednictwem serwisu X postanowiło podzielić się porcją informacji na temat wyborów i osiągnięć graczy w nowym Dragon Age: The Veilguard, niejako pokazując, że na przekór sporej krytyce, ich gra nadal jest ogrywana. Sprawdźmy zatem po co sięgali i z czym mieli problem użytkownicy najnowszej odsłony serii.

Na ogół Dragon Age: The Veilguard jest dość łatwą grą, ale bywały w niej momenty dość wymagające. BioWare pochwaliło się również statystykami dotyczącymi misji, w których gracze polegli najwięcej razy. Mistrzem trudności było tu „Morze Krwi”, gdzie lodowy smok doprowadzał użytkowników do szewskiej pasji (z własnych doświadczeń – potwierdzam).

Najbardziej ciekawią mnie jednak statystyki sprzedaży The Veilguard, choć te nie zawsze są miarodajne. Jestem ciekaw czy w najbliższym czasie zostaną one udostępnione. Tymczasem jeśli nadal nie zdecydowaliście się na wypróbowanie najnowszego dzieła BioWare, odsyłam do naszej recenzji która być może pomoże wam dokonać wyboru.