Kod zła na przedpremierowym zwiastunie. Milczenie owiec ma godnego następcę? Nicolas Cage w roli seryjnego mordercy

Kod zła (Longlegs) to produkcja, zaklasyfikowana jako thriller psychologiczny, w którym Nicolas Cage wcielił się w bezwzględnego seryjnego zabójcę. Prezentowane do tej pory zawsze były bardzo mroczne i sugerowały, że będzie to mocne widowisko, skierowane raczej do widzów lubiących historie z dreszczykiem.

Kod zła będzie jak Milczenie owiec? Nicolas Cage w roli seryjnego mordercy

Centralną postacią jest świeżo wcielona do FBI, agentka Lee Harker, która zostaje rzucona na głęboką wodę, ma wytropić nieuchwytnego seryjnego mordercę. Wkrótce okazuje się, że jest ona osobiście powiązana z zabójcą i wszystko zaczyna się komplikować.