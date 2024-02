Longlegs na pierwszym zwiastunie. Nicolas Cage w roli seryjnego zabójcy

Nicolas Cage ma ostatnio dobrą passę i wygląda na to, że kolejny film może dołączyć do grona sukcesów. Właśnie pojawił się zwiastun Longlegs.

Longlegs to zapowiadana już od jakiegoś czasu produkcja, zaklasyfikowana na thriller psychologiczny, w którym Nicolas Cage wcieli się w bezwzględnego zabójcę. Zaprezentowany właśnie mroczny zwiastun zdradza, że będzie to mocne widowisko, skierowane raczej do widzów lubiących historie z dreszczykiem.