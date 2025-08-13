Kluczowy element Assassin’s Creed „niedługo powróci”. AC Shadows bez jednej z najlepszych funkcji z poprzedniczek

Twórcy obiecują powrót do jednego z najważniejszych elementów serii.
Ubisoft w trakcie obszernej sesji pytań i odpowiedzi na Reddicie odsłonił kilka ważnych szczegółów na temat przyszłości Assassin’s Creed Shadows i kierunku, w jakim rozwijać się będzie seria. Choć w najnowszej odsłonie konflikt Asasynów i Templariuszy został zepchnięty na dalszy plan, studio potwierdziło, że wkrótce gracze zobaczą jego powrót w większej skali.
Assassin's Creed Shadows – wątek Templariuszy powróci w grze
Konflikt Asasynów z Templariuszami zawsze był filarem serii Assassin’s Creed. W Shadows chcieliśmy najpierw właściwie osadzić naszego protagonistę w realiach, zanim rozbudujemy ten wątek. Teraz, gdy udało się to w głównej grze, poruszyliśmy go delikatnie w historii, a w niedalekiej przyszłości możecie spodziewać się głębszego wejścia w ten konflikt – powiedział deweloper.
W Shadows pojawia się co prawda kilku Templariuszy, ale ich rola w głównym wątku fabularnym jest marginalna. Producent zaznaczył również, że brak artefaktu Isu w podstawowej historii nie oznacza jego nieobecności w świecie gry.
To, że w głównej grze Shadows nie ma artefaktu Isu, nie znaczy, że nie istnieje on w tym świecie. Po prostu nie był to element potrzebny do opowieści, którą chcieliśmy przedstawić – wyjaśnił.
Fani, którzy liczyli na powrót wątku współczesnego, również nie zostali bez odpowiedzi.
Choć w Shadows nie skupiamy się na wątku współczesnym, pozostaje on ważny dla naszej społeczności, więc możecie oczekiwać jego rozwinięcia w pewnym momencie, w jakiejś formie – zapowiedziało studio.
Na temat dalszych planów wypowiedział się także inny członek zespołu, pozostawiając graczy z nutką tajemnicy.
Podawanie szczegółów byłoby spoilerem, ale śledźcie nasze przyszłe aktualizacje – może pojawić się więcej głębokich tajemnic fabularnych, niż się spodziewacie – stwierdził.
Poza kwestiami fabularnymi Ubisoft odniósł się również do tematów związanych z edukacyjną stroną serii. W odróżnieniu od poprzednich odsłon, takich jak Origins, Odyssey czy Valhalla, w Shadows nie znajdziemy osobnego trybu Discovery Tour, który w przeszłości pozwalał zwiedzać świat gry w formie interaktywnej lekcji historii.
W Shadows zdecydowaliśmy się zintegrować Historyczny Kodeks bezpośrednio w głównej grze, tak aby był dostępny dla wszystkich. W przeciwieństwie do gier takich jak Odyssey czy Valhalla, wszyscy gracze mogą mieć dostęp do tych informacji historycznych bez dodatkowych pobrań. Ale żeby odpowiedzieć wprost – obecnie nie pracujemy nad osobnym „Japan Discovery Tour” tak jak w przypadku „Viking Age” – poinformował Ubisoft.
Oznacza to, że gracze zainteresowani okresem Sengoku będą musieli poznawać kontekst historyczny podczas samej rozgrywki, co może wymagać większej uwagi, jeśli ktoś chciałby wykorzystać grę w celach edukacyjnych. Choć to zmiana w stosunku do ostatnich trzech odsłon, Ubisoft liczy, że dzięki wbudowanemu kodeksowi dostęp do wiedzy historycznej będzie prostszy i bardziej naturalny.
Przypomnijmy, że Assassin’s Creed Shadowszadebiutowało na rynku 20 marca 2025 roku. Produkcja Ubisoftu pojawiła się na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
