Kluczowy element Assassin’s Creed „niedługo powróci”. AC Shadows bez jednej z najlepszych funkcji z poprzedniczek

Konflikt Asasynów z Templariuszami zawsze był filarem serii Assassin’s Creed. W Shadows chcieliśmy najpierw właściwie osadzić naszego protagonistę w realiach, zanim rozbudujemy ten wątek. Teraz, gdy udało się to w głównej grze, poruszyliśmy go delikatnie w historii, a w niedalekiej przyszłości możecie spodziewać się głębszego wejścia w ten konflikt – powiedział deweloper.

Ubisoft w trakcie obszernej sesji pytań i odpowiedzi na Reddicie odsłonił kilka ważnych szczegółów na temat przyszłości Assassin’s Creed Shadows i kierunku, w jakim rozwijać się będzie seria. Choć w najnowszej odsłonie konflikt Asasynów i Templariuszy został zepchnięty na dalszy plan, studio potwierdziło, że wkrótce gracze zobaczą jego powrót w większej skali.

W Shadows pojawia się co prawda kilku Templariuszy, ale ich rola w głównym wątku fabularnym jest marginalna. Producent zaznaczył również, że brak artefaktu Isu w podstawowej historii nie oznacza jego nieobecności w świecie gry.

To, że w głównej grze Shadows nie ma artefaktu Isu, nie znaczy, że nie istnieje on w tym świecie. Po prostu nie był to element potrzebny do opowieści, którą chcieliśmy przedstawić – wyjaśnił.

Fani, którzy liczyli na powrót wątku współczesnego, również nie zostali bez odpowiedzi.

Choć w Shadows nie skupiamy się na wątku współczesnym, pozostaje on ważny dla naszej społeczności, więc możecie oczekiwać jego rozwinięcia w pewnym momencie, w jakiejś formie – zapowiedziało studio.

Na temat dalszych planów wypowiedział się także inny członek zespołu, pozostawiając graczy z nutką tajemnicy.