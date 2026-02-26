Zaloguj się lub Zarejestruj

Ostatnia odsłona Super Mario w preorderze i to z bonusami

Maciej Petryszyn
2026/02/26 13:20
0
0

Już trzeci rok czekamy na nową grę z serii Super Mario. Ostatni taki tytuł ukazał się bowiem w 2023 roku.

Mowa oczywiście o Super Mario Bros. Wonder. Czyli produkcji, która za chwilę otrzyma nową wersję.

Super Mario Bros. Wonder + Meetup in Bellabel Park
Super Mario Bros. Wonder + Meetup in Bellabel Park

Super Mario na Nintendo Switch 2 preorderze

Otóż Super Mario Bros. Wonder doczeka się wydania na konsolę Nintendo Switch 2. Poza technicznymi usprawnieniami tytuł otrzyma również dodatek Meetup in Bellabel Park, wprowadzający nowy region i aktywności. Premiera 26 marca, ale już teraz w Perfect Blue możemy nabyć preorder w cenie poniżej 300 zł. Poza samym pudełkiem i kartą z grą otrzymamy również przedsprzedażowe bonusy w postaci tematycznych pinów oraz naklejki.

Jeszcze więcej atrakcji w Królestwie Kwiatów w grze Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Spotkanie w Bellabel Park!
Czeka na Ciebie mnóstwo nowych wrażeń! W centralnym placu Bellabel Park możesz spróbować różnych atrakcji, które pozwolą Ci współpracować – albo rywalizować – z przyjaciółmi i rodziną. Zbieraj jak najwięcej monet, baw się w chowanego w trybie Phanto Tag, współpracuj, aby przenieść Bob-omba do celu, i odkrywaj wiele innych wyzwań.

Wersja Nintendo Switch 2 Edition oferuje także dodatkową zawartość i usprawnienia.

Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Spotkanie w Bellabel Park jest dostępne wyłącznie na konsoli Nintendo Switch 2. Jeśli włożysz kartridż z tą edycją do zwykłego Nintendo Switch, uruchomisz podstawową wersję gry – bez nowych funkcji dostępnych tylko w edycji na Switch 2.

GramTV przedstawia:

Tagi:

bonus
Mario
przedsprzedaż
Super Mario Bros.
preordery
preorder
Super Mario
bonusy
Super Mario Bros. Wonder
Super Mario Bros. Wonder + Meetup in Bellabel Park
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112