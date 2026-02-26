Ostatnia odsłona Super Mario w preorderze i to z bonusami

Mowa oczywiście o Super Mario Bros. Wonder. Czyli produkcji, która za chwilę otrzyma nową wersję.

Otóż Super Mario Bros. Wonder doczeka się wydania na konsolę Nintendo Switch 2. Poza technicznymi usprawnieniami tytuł otrzyma również dodatek Meetup in Bellabel Park, wprowadzający nowy region i aktywności. Premiera 26 marca, ale już teraz w Perfect Blue możemy nabyć preorder w cenie poniżej 300 zł. Poza samym pudełkiem i kartą z grą otrzymamy również przedsprzedażowe bonusy w postaci tematycznych pinów oraz naklejki.

Jeszcze więcej atrakcji w Królestwie Kwiatów w grze Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Spotkanie w Bellabel Park!

Czeka na Ciebie mnóstwo nowych wrażeń! W centralnym placu Bellabel Park możesz spróbować różnych atrakcji, które pozwolą Ci współpracować – albo rywalizować – z przyjaciółmi i rodziną. Zbieraj jak najwięcej monet, baw się w chowanego w trybie Phanto Tag, współpracuj, aby przenieść Bob-omba do celu, i odkrywaj wiele innych wyzwań.

Wersja Nintendo Switch 2 Edition oferuje także dodatkową zawartość i usprawnienia.

Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Spotkanie w Bellabel Park jest dostępne wyłącznie na konsoli Nintendo Switch 2. Jeśli włożysz kartridż z tą edycją do zwykłego Nintendo Switch, uruchomisz podstawową wersję gry – bez nowych funkcji dostępnych tylko w edycji na Switch 2.