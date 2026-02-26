Ostatnia odsłona Super Mario w preorderze i to z bonusami

Mowa oczywiście o Super Mario Bros. Wonder. Czyli produkcji, która za chwilę otrzyma nową wersję.
Super Mario na Nintendo Switch 2 preorderze
Otóż Super Mario Bros. Wonder doczeka się wydania na konsolę Nintendo Switch 2. Poza technicznymi usprawnieniami tytuł otrzyma również dodatek Meetup in Bellabel Park, wprowadzający nowy region i aktywności. Premiera 26 marca, ale już teraz w Perfect Blue możemy nabyć preorder w cenie poniżej 300 zł. Poza samym pudełkiem i kartą z grą otrzymamy również przedsprzedażowe bonusy w postaci tematycznych pinów oraz naklejki.
Jeszcze więcej atrakcji w Królestwie Kwiatów w grze Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Spotkanie w Bellabel Park!
Czeka na Ciebie mnóstwo nowych wrażeń! W centralnym placu Bellabel Park możesz spróbować różnych atrakcji, które pozwolą Ci współpracować – albo rywalizować – z przyjaciółmi i rodziną. Zbieraj jak najwięcej monet, baw się w chowanego w trybie Phanto Tag, współpracuj, aby przenieść Bob-omba do celu, i odkrywaj wiele innych wyzwań.
Wersja Nintendo Switch 2 Edition oferuje także dodatkową zawartość i usprawnienia.
Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Spotkanie w Bellabel Park jest dostępne wyłącznie na konsoli Nintendo Switch 2. Jeśli włożysz kartridż z tą edycją do zwykłego Nintendo Switch, uruchomisz podstawową wersję gry – bez nowych funkcji dostępnych tylko w edycji na Switch 2.
