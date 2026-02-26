Nintendo Switch 2 taniej w x-kom - konsola od 1949 zł. Dostępny także zestaw z Mario Kart World

Najnowsza konsola od Nintendo pojawiła się w ofercie sklepu x-kom w niższej cenie. Sprzęt z polskiej dystrybucji można kupić samodzielnie lub w zestawie z kodem do pobrania gry Mario Kart World.
Nintendo Switch 2 – oferta w x-kom
W promocji dostępne są dwa warianty zakupu. Podstawowa wersja konsoli Nintendo Switch 2 została wyceniona na 1949 zł. Osoby zainteresowane startem z jedną z najpopularniejszych serii Nintendo mogą sięgnąć po droższy zestaw zawierający cyfrową wersję Mario Kart World.
