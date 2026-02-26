Zaloguj się lub Zarejestruj

Nintendo Switch 2 taniej w x-kom - konsola od 1949 zł. Dostępny także zestaw z Mario Kart World

Mikołaj Berlik
2026/02/26 11:40
0
0

Switch 2 i bundle z Mario Kart World w ofercie x-kom.

Najnowsza konsola od Nintendo pojawiła się w ofercie sklepu x-kom w niższej cenie. Sprzęt z polskiej dystrybucji można kupić samodzielnie lub w zestawie z kodem do pobrania gry Mario Kart World.

Nintendo Switch 2
Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 – oferta w x-kom

W promocji dostępne są dwa warianty zakupu. Podstawowa wersja konsoli Nintendo Switch 2 została wyceniona na 1949 zł. Osoby zainteresowane startem z jedną z najpopularniejszych serii Nintendo mogą sięgnąć po droższy zestaw zawierający cyfrową wersję Mario Kart World.

Ścigaj się z jednego toru na drugi, pokonując połączone ze sobą trasy rozciągające się na całym świecie. Przemierzaj góry, lasy, miasta i nie tylko — przy zmiennych warunkach pogodowych i cyklu dnia i nocy. Wszystko jest ze sobą połączone!

Obie oferty objęte są darmową dostawą kurierem lub do Paczkomatów InPost. Sprzedaż dotyczy oficjalnej polskiej dystrybucji.

Mikołaj Berlik
