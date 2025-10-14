Klasyka przygodówek powraca. Simon the Sorcerer Origins do sprawdzenia za darmo na Steam

W czerwcu bieżącego roku poznaliśmy datę premiery Simon the Sorcerer Origins. Teraz prequel klasycznej przygodówki dołącza do Steam Next Fest z wersją demo dla pecetowych graczy. Akcja nowej odsłony rozgrywa się na kilka tygodni przed tym, co fani pamiętają z pierwszej, legendarnej przygody.

Demo Simon the Sorcerer Origins już na Steam

Simon the Sorcerer Origins to gra typu point and click, stanowiąca oficjalny prequel uznanej serii przygodówek. Świat magii został zaprezentowany w zupełnie nowym, ręcznie rysowanym stylu graficznym, który nawiązuje do charakterystycznej estetyki wizualnej z lat dziewięćdziesiątych.