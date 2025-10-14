Klasyka przygodówek powraca. Simon the Sorcerer Origins do sprawdzenia za darmo na Steam

Simon the Sorcerer Origins już wkrótce zadebiutuje na rynku.
W czerwcu bieżącego roku poznaliśmy datę premiery Simon the Sorcerer Origins. Teraz prequel klasycznej przygodówki dołącza do Steam Next Fest z wersją demo dla pecetowych graczy. Akcja nowej odsłony rozgrywa się na kilka tygodni przed tym, co fani pamiętają z pierwszej, legendarnej przygody.
Demo Simon the Sorcerer Origins już na Steam
Simon the Sorcerer Origins to gra typu point and click, stanowiąca oficjalny prequel uznanej serii przygodówek. Świat magii został zaprezentowany w zupełnie nowym, ręcznie rysowanym stylu graficznym, który nawiązuje do charakterystycznej estetyki wizualnej z lat dziewięćdziesiątych.
Teraz wszyscy zainteresowani mogą wypróbować tytuł na swoich komputerach osobistych. Twórcy udostępnili bowiem wersję demonstracyjną w ramach festiwalu Steam Next Fest.
Trzydzieści lat po swojej pierwszej przygodzie Szymek powraca w pełnym nieprzewidywalnych zdarzeń prequelu, którego akcja toczy się w Magicznym Świecie – krainie zamieszkiwanej przez potężnych (i w większości bezużytecznych) czarodziejów oraz całe mnóstwo dziwacznych stworzeń.
Starożytna przepowiednia odrywa Szymka od jego nastoletniego życia, przenosin do kolejnej szkoły i nieoczekiwanej przeprowadzki. W zupełnie nowym świecie musi rozwiązywać przewrotne zagadki, zgłębiać tajemnice alchemii, uczyć się potężnych zaklęć i zajadać ohydne gulasze!
