Klasyka przygodówek powraca. Simon the Sorcerer Origins do sprawdzenia za darmo na Steam

Patrycja Pietrowska
2025/10/14 15:30
Simon the Sorcerer Origins już wkrótce zadebiutuje na rynku.

W czerwcu bieżącego roku poznaliśmy datę premiery Simon the Sorcerer Origins. Teraz prequel klasycznej przygodówki dołącza do Steam Next Fest z wersją demo dla pecetowych graczy. Akcja nowej odsłony rozgrywa się na kilka tygodni przed tym, co fani pamiętają z pierwszej, legendarnej przygody.

Simon the Sorcerer Origins
Simon the Sorcerer Origins

Demo Simon the Sorcerer Origins już na Steam

Simon the Sorcerer Origins to gra typu point and click, stanowiąca oficjalny prequel uznanej serii przygodówek. Świat magii został zaprezentowany w zupełnie nowym, ręcznie rysowanym stylu graficznym, który nawiązuje do charakterystycznej estetyki wizualnej z lat dziewięćdziesiątych.

Teraz wszyscy zainteresowani mogą wypróbować tytuł na swoich komputerach osobistych. Twórcy udostępnili bowiem wersję demonstracyjną w ramach festiwalu Steam Next Fest.

Trzydzieści lat po swojej pierwszej przygodzie Szymek powraca w pełnym nieprzewidywalnych zdarzeń prequelu, którego akcja toczy się w Magicznym Świecie – krainie zamieszkiwanej przez potężnych (i w większości bezużytecznych) czarodziejów oraz całe mnóstwo dziwacznych stworzeń.

Starożytna przepowiednia odrywa Szymka od jego nastoletniego życia, przenosin do kolejnej szkoły i nieoczekiwanej przeprowadzki. W zupełnie nowym świecie musi rozwiązywać przewrotne zagadki, zgłębiać tajemnice alchemii, uczyć się potężnych zaklęć i zajadać ohydne gulasze!

GramTV przedstawia:

Za stworzenie Simon the Sorcerer Origins odpowiada Smallthing Studios. Data premiery została ustalona na 28 października 2025 roku.

Źródło:https://www.gamespress.com/pl/Simon-the-Sorcerer-Origins-Joins-Steam-Next-Fest-with-Exclusive-Playab

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

