Po 28 latach kultowe science fiction doczekało się kontynuacji, która ujawnia tajemnicę wyciętej sceny z oryginału

Radosław Krajewski
2025/11/06 16:00
Fani wreszcie poznają tajemnicę popularnego filmu sci-fi.

Po prawie trzech dekadach od premiery filmu Ukryty wymiar fani wreszcie zobaczą to, czego brakowało w oryginalnej produkcji. W grudniowym numerze komiksu Event Horizon: Dark Descent pojawi się pełna wersja słynnej, wyciętej sceny, która od lat funkcjonowała jako mroczna legenda kina science fiction.

Event Horizon: Dark Descent

Ukryty wymiar – komiks przedstawi wyciętą z filmu scenę

Choć w 1997 roku Ukryty wymiar nie odniósł sukcesu ani w kinach, ani wśród krytyków, z czasem zyskał status kultowego horroru. Produkcja Paula W.S. Andersona, łącząca motywy szaleństwa rozgrywanego w kosmosie i lovecraftowskiego horroru, zyskała rzeszę oddanych fanów, którzy przez lata marzyli o poznaniu brakujących elementów historii statku badawczego, zaginionego w otchłani innego wymiaru.

Największą tajemnicą filmu była słynna „krwawa orgia”, czyli scena tak brutalna i szokująca, że została niemal całkowicie wycięta po pokazach testowych, w których film nie został najlepiej przyjęty. Zachowały się jedynie krótkie ujęcia i fragmenty dokumentalne, które przez lata podsycały wyobraźnię fanów. Teraz, po 28 latach, ta scena powraca w nowej formie.

Wydawnictwo IDW Publishing kontynuuje historię w serii komiksowej Event Horizon: Dark Descent, która opowiada o wydarzeniach poprzedzających fabułę filmu. Scenarzysta Christian Ward oraz zespół artystów Tristan Jones, Pip Martin i Alex Ray odtwarzają nie tylko atmosferę kosmicznego horroru, lecz także rozszerzają mitologię statku i jego załogi.

Czwarty numer serii, zapowiedziany na 24 grudnia 2025 roku, ma zaprezentować pełną wersję legendarnej sceny, pokazując, jak załoga Event Horizon doświadczyła piekielnego szaleństwa po zetknięciu z obcym wymiarem. Twórcy nie ograniczają się do prostego epatowania przemocą i wykorzystują medium komiksu, aby w sugestywny sposób oddać psychiczny i fizyczny rozpad człowieka, który Anderson jedynie zarysował w filmie.

Dla wielbicieli Ukrytego wymiaru nowy rozdział to coś więcej niż tylko hołd dla kultowego horroru science fiction. To także spełnienie długoletniego marzenia, by zobaczyć wizję reżysera w jej pełnej, nieocenzurowanej formie.

Trzeci numer komiksu trafi do sprzedaży 12 listopada, a przedsprzedaż finałowego zeszytu potrwa do 10 listopada. Czwarty numer trafi do czytelników w Wigilię i wiele wskazuje na to, że będzie to wyjątkowo krwawy prezent pod choinkę.

Źródło:https://comicbook.com/comics/feature/28-years-later-a-cult-sci-fi-classic-finally-revives-one-of-the-most-notorious-cut-scenes-ever/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

