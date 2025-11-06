Po 28 latach kultowe science fiction doczekało się kontynuacji, która ujawnia tajemnicę wyciętej sceny z oryginału

Fani wreszcie poznają tajemnicę popularnego filmu sci-fi.

Po prawie trzech dekadach od premiery filmu Ukryty wymiar fani wreszcie zobaczą to, czego brakowało w oryginalnej produkcji. W grudniowym numerze komiksu Event Horizon: Dark Descent pojawi się pełna wersja słynnej, wyciętej sceny, która od lat funkcjonowała jako mroczna legenda kina science fiction. Ukryty wymiar – komiks przedstawi wyciętą z filmu scenę Choć w 1997 roku Ukryty wymiar nie odniósł sukcesu ani w kinach, ani wśród krytyków, z czasem zyskał status kultowego horroru. Produkcja Paula W.S. Andersona, łącząca motywy szaleństwa rozgrywanego w kosmosie i lovecraftowskiego horroru, zyskała rzeszę oddanych fanów, którzy przez lata marzyli o poznaniu brakujących elementów historii statku badawczego, zaginionego w otchłani innego wymiaru.

Największą tajemnicą filmu była słynna „krwawa orgia”, czyli scena tak brutalna i szokująca, że została niemal całkowicie wycięta po pokazach testowych, w których film nie został najlepiej przyjęty. Zachowały się jedynie krótkie ujęcia i fragmenty dokumentalne, które przez lata podsycały wyobraźnię fanów. Teraz, po 28 latach, ta scena powraca w nowej formie. Wydawnictwo IDW Publishing kontynuuje historię w serii komiksowej Event Horizon: Dark Descent, która opowiada o wydarzeniach poprzedzających fabułę filmu. Scenarzysta Christian Ward oraz zespół artystów Tristan Jones, Pip Martin i Alex Ray odtwarzają nie tylko atmosferę kosmicznego horroru, lecz także rozszerzają mitologię statku i jego załogi.

GramTV przedstawia:

Czwarty numer serii, zapowiedziany na 24 grudnia 2025 roku, ma zaprezentować pełną wersję legendarnej sceny, pokazując, jak załoga Event Horizon doświadczyła piekielnego szaleństwa po zetknięciu z obcym wymiarem. Twórcy nie ograniczają się do prostego epatowania przemocą i wykorzystują medium komiksu, aby w sugestywny sposób oddać psychiczny i fizyczny rozpad człowieka, który Anderson jedynie zarysował w filmie. Dla wielbicieli Ukrytego wymiaru nowy rozdział to coś więcej niż tylko hołd dla kultowego horroru science fiction. To także spełnienie długoletniego marzenia, by zobaczyć wizję reżysera w jej pełnej, nieocenzurowanej formie. Trzeci numer komiksu trafi do sprzedaży 12 listopada, a przedsprzedaż finałowego zeszytu potrwa do 10 listopada. Czwarty numer trafi do czytelników w Wigilię i wiele wskazuje na to, że będzie to wyjątkowo krwawy prezent pod choinkę.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.