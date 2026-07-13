Klasyczne Black Opsy wróciły. Gracze wolą je od nowego Call of Duty?

Tuż przed weekendem Activision zaskoczyło graczy. Dwie pierwsze odsłony podserii Black Ops trafiły na PlayStation 4 i PlayStation 5.
Od pewnego czasu wiadomym było, że taki ruch nastąpi. Nie znaliśmy jednak dokładnego momentu.
Po co komu Black Ops 7, jak można mieć Black Ops i Black Ops 2?
Tak więc społeczność PlayStation 4 i 5 doczekała się swoich wydań Call of Duty: Black Ops oraz Call of Duty: Black Ops 2. Dodajmy, wydań niezmienionych względem oryginałów z ery PlayStation 3. Fakt ten mógł wydawać się mocno zniechęcający, szczególnie z uwagi na niemałą cenę – 174 zł za każdą pozycję. Nawet obowiązująca do 6 sierpnia promocja dla subskrybentów PlayStation Plus, pozwalająca na nabycie każdej gry za 87 zł, wydawała się mało zachęcająca jak na mające 14-16 lat produkcje. Tymczasem już po premierze Black Ops i Black Ops 2 w sekcji Trending Games na PlayStation Store wyprzedziły nawet Grand Theft Auto 6.
Teraz kolejną porcję ciekawostek w tym temacie przynosi charlieINTEL, insider kojarzony z serią Call of Duty. Opublikował on w mediach społecznościowych post, który z jednej strony może cieszyć Activision, ale z drugiej być też potężnym prztyczkiem w nos. Według wspomnianego leakera porty Call of Duty: Black Ops i Call of Duty: Black Ops 2 na PS4/PS5 przyciągnęły przed ekrany więcej graczy online niż Call of Duty: Black Ops 7 na wszystkich platformach. Innymi słowy – niezmienione względem oryginałów ponowne wydania liczących sobie około 15 lat gier okazały się dla społeczności bardziej atrakcyjne niż część niemająca jeszcze nawet roku.
GramTV przedstawia:
Pytanie, jak w obliczu tego wszystkiego radzić sobie będzie kolejny CoD. Mowa tutaj o zapowiedzianym niedawno Call of Duty: Modern Warfare 4, które swoją premierę będzie mieć 23 października 2026 roku. Tytuł trafi na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2.
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