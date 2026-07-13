Klasyczne Black Opsy wróciły. Gracze wolą je od nowego Call of Duty?

Od pewnego czasu wiadomym było, że taki ruch nastąpi. Nie znaliśmy jednak dokładnego momentu.

Po co komu Black Ops 7, jak można mieć Black Ops i Black Ops 2?

Tak więc społeczność PlayStation 4 i 5 doczekała się swoich wydań Call of Duty: Black Ops oraz Call of Duty: Black Ops 2. Dodajmy, wydań niezmienionych względem oryginałów z ery PlayStation 3. Fakt ten mógł wydawać się mocno zniechęcający, szczególnie z uwagi na niemałą cenę – 174 zł za każdą pozycję. Nawet obowiązująca do 6 sierpnia promocja dla subskrybentów PlayStation Plus, pozwalająca na nabycie każdej gry za 87 zł, wydawała się mało zachęcająca jak na mające 14-16 lat produkcje. Tymczasem już po premierze Black Ops i Black Ops 2 w sekcji Trending Games na PlayStation Store wyprzedziły nawet Grand Theft Auto 6.