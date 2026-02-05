Avengers: Doomsday ekscytuje twórców z Marvela. Studio ma „dobre przeczucia” co do filmu

Na reakcje fanów trzeba będzie poczekać do końca bieżącego roku, ale przynajmniej studio zadowolone jest z efektów swoich prac.

Wokół filmu Avengers: Doomsday zaczyna pojawiać się coraz więcej optymistycznych sygnałów. Choć produkcja wciąż znajduje się na etapie postprodukcji, a na wiosnę zaplanowano dodatkowe zdjęcia, pierwsze nieoficjalne reakcje mają być pozytywne. Według branżowych doniesień Marvel Studios jest zadowolone z kierunku, w jakim zmierza projekt, co może uspokoić fanów zaniepokojonych wcześniejszymi plotkami o problemach ze scenariuszem. Avengers: Doomsday – Marvel ma dobre odczucia do filmu Studio nie pokaże nowych materiałów podczas tegorocznego Super Bowl. Taka decyzja nie jest jednak zaskoczeniem, ponieważ przed miesiącem do sieci trafił ostatni z teaserów filmu. Wszystko wskazuje na to, że kampania marketingowa nabierze tempa dopiero w kolejnych miesiącach.

Dodatkowe zdjęcia zaplanowano na kwiecień. Mają one uzupełnić sceny z udziałem aktorów, którzy nie byli dostępni podczas głównego etapu produkcji, a także dopracować historię przed rozpoczęciem zdjęć do Avengers: Secret Wars, które mają ruszyć latem. Co ważne, według przecieków nie chodzi o ratowanie filmu, lecz o standardowe dopracowanie szczegółów. W programie The Hot Mic dziennikarz Jeff Sneider ujawnił kulisy obecnego stanu produkcji: Film Avengers wciąż znajduje się w postprodukcji. Sprawdziłem to przed programem. Usłyszałem, że nadal czeka ich sporo dodatkowych ujęć, ale pierwsze reakcje są dobre. W kolejnym fragmencie dodał, że fanom spodoba się ten film: Pierwsze opinie są dobre. Będzie wam się podobać. Spodoba wam się ten film.

W ostatnich tygodniach w mediach społecznościowych pojawiało się wiele spekulacji. Niektórzy informatorzy twierdzą, że produkcja mocno stawia na widowiskową akcję i elementy skierowane do fanów, a skala scen ma przewyższyć dotychczasowe widowiska MCU. Na tle mieszanych reakcji na inne projekty superbohaterskie pozytywne sygnały dotyczące nowej odsłony Avengersów mogą być dla Marvela bardzo dobrą wiadomością. Co istotne, w przypadku sukcesu Doomsday, Marvel rozważa podzielenie Avengers: Secret Wars na dwa filmy. Obecnie żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte. W obsadzie Avengers: Doomsday znaleźli się: Chris Evans, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Tom Hiddleston, Letitia Wright, Paul Rudd oraz Robert Downey Jr. Do serii dołączają również nowe twarze, w tym aktorzy związani z Fantastyczną Czwórką i X-Menami, co zapowiada jedno z największych spotkań bohaterów w historii MCU. Za reżyserię odpowiadają Anthony Russo i Joe Russo, którzy ponownie współpracują ze scenarzystą Stephen McFeely. W pracach nad scenariuszem pomaga także Michael Waldron, znany z projektów Marvela związanych z multiwersum. Przypomnijmy, że premiera Avengers: Doomsday zaplanowana jest na 18 grudnia, natomiast Avengers: Secret Wars trafi do kin 17 grudnia 2027 roku.

