Avengers: Doomsday ekscytuje twórców z Marvela. Studio ma „dobre przeczucia” co do filmu

Radosław Krajewski
2026/02/05 14:30
Na reakcje fanów trzeba będzie poczekać do końca bieżącego roku, ale przynajmniej studio zadowolone jest z efektów swoich prac.

Wokół filmu Avengers: Doomsday zaczyna pojawiać się coraz więcej optymistycznych sygnałów. Choć produkcja wciąż znajduje się na etapie postprodukcji, a na wiosnę zaplanowano dodatkowe zdjęcia, pierwsze nieoficjalne reakcje mają być pozytywne. Według branżowych doniesień Marvel Studios jest zadowolone z kierunku, w jakim zmierza projekt, co może uspokoić fanów zaniepokojonych wcześniejszymi plotkami o problemach ze scenariuszem.

Avengers
Avengers

Avengers: Doomsday – Marvel ma dobre odczucia do filmu

Studio nie pokaże nowych materiałów podczas tegorocznego Super Bowl. Taka decyzja nie jest jednak zaskoczeniem, ponieważ przed miesiącem do sieci trafił ostatni z teaserów filmu. Wszystko wskazuje na to, że kampania marketingowa nabierze tempa dopiero w kolejnych miesiącach.

Dodatkowe zdjęcia zaplanowano na kwiecień. Mają one uzupełnić sceny z udziałem aktorów, którzy nie byli dostępni podczas głównego etapu produkcji, a także dopracować historię przed rozpoczęciem zdjęć do Avengers: Secret Wars, które mają ruszyć latem. Co ważne, według przecieków nie chodzi o ratowanie filmu, lecz o standardowe dopracowanie szczegółów.

W programie The Hot Mic dziennikarz Jeff Sneider ujawnił kulisy obecnego stanu produkcji:

Film Avengers wciąż znajduje się w postprodukcji. Sprawdziłem to przed programem. Usłyszałem, że nadal czeka ich sporo dodatkowych ujęć, ale pierwsze reakcje są dobre.

W kolejnym fragmencie dodał, że fanom spodoba się ten film:

Pierwsze opinie są dobre. Będzie wam się podobać. Spodoba wam się ten film.

W ostatnich tygodniach w mediach społecznościowych pojawiało się wiele spekulacji. Niektórzy informatorzy twierdzą, że produkcja mocno stawia na widowiskową akcję i elementy skierowane do fanów, a skala scen ma przewyższyć dotychczasowe widowiska MCU. Na tle mieszanych reakcji na inne projekty superbohaterskie pozytywne sygnały dotyczące nowej odsłony Avengersów mogą być dla Marvela bardzo dobrą wiadomością.

Co istotne, w przypadku sukcesu Doomsday, Marvel rozważa podzielenie Avengers: Secret Wars na dwa filmy. Obecnie żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte.

W obsadzie Avengers: Doomsday znaleźli się: Chris Evans, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Tom Hiddleston, Letitia Wright, Paul Rudd oraz Robert Downey Jr. Do serii dołączają również nowe twarze, w tym aktorzy związani z Fantastyczną Czwórką i X-Menami, co zapowiada jedno z największych spotkań bohaterów w historii MCU.

Za reżyserię odpowiadają Anthony Russo i Joe Russo, którzy ponownie współpracują ze scenarzystą Stephen McFeely. W pracach nad scenariuszem pomaga także Michael Waldron, znany z projektów Marvela związanych z multiwersum.

Przypomnijmy, że premiera Avengers: Doomsday zaplanowana jest na 18 grudnia, natomiast Avengers: Secret Wars trafi do kin 17 grudnia 2027 roku.

Źródło:https://comicbookmovie.com/avengers/avengers-doomsday/avengers-doomsday-early-buzz-said-to-be-good-ahead-of-upcoming-reshoots-a226226

ZubenPL
Gramowicz
Dzisiaj 14:56

Antman 3 też był według nich murowanym hitem. Więc ich przeczucie jest bezwartościowe. 

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 14:40

Eh...

Dawno dawno temu (2 lata temu) w Disney zrobili taki serial Star Wars Acolyte. Gdzie mamy taką scenę (przykład jeden z wielu):

https://www.youtube.com/watch?v=KK8gQZeGF9w (tak tak, link do power of maaaaannnnyyyyy)

Musicie zrozumieć że taka scena nie jest kręcona przypadkiem. Ktoś to napisał. Ktoś spojrzał co zostało napisane i stwierdził że to dobre. Musieli przygotować całą scenę. Zapłacić za CGI. Cała ekipa musiała się pojawić. Musieli to nakręcić. Musieli zrobić post produkcję. Musieli to zmontować. I musieli to oczywiście wypuścić dla innych do obejrzenia. 

Na każdym etapie musieli myśleć "To najlepsze Star Wars jakie możemy zrobić!". Dobre przeczucia w wypadku Disney nic nie znaczą bo ich dobre przeczucia prowadzą do takiego czegoś.




