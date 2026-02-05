Zaloguj się lub Zarejestruj

Piraci z Karaibów 6 zaskoczą fanów. Nowy bohater silnie powiązany z Jackiem Sparrowem

Radosław Krajewski
2026/02/05 10:30
Aż dziwne, że dopiero teraz wykorzystują ten pomysł.

Przyszłość serii Piraci z Karaibów zaczyna nabierać realnych kształtów. Po latach niepewności i licznych, często sprzecznych doniesień, kultowa marka Disneya może wreszcie doczekać się kolejnego rozdziału. Według najnowszych informacji studio chce ponownie postawić na piracką sagę, traktując ją jako jeden z ważniejszych projektów na najbliższe lata.

Piraci z Karaibów
Piraci z Karaibów

Piraci z Karaibów – syn Jacka Sparrowa zostanie bohaterem nowej części?

Dotychczasowe pięć filmów z cyklu zarobiło w kinach ponad 4,5 miliarda dolarów, jednak od premiery ostatniej części minęło już sporo czasu. Prace nad kolejną odsłoną wielokrotnie napotykały przeszkody, a jednym z głównych powodów opóźnień była sytuacja zawodowa Johnny’ego Deppa po głośnym sporze sądowym z Amber Heard. W międzyczasie pojawiały się różne pomysły na rozwój marki, od bezpośredniej kontynuacji po pełny reboot i spin-offy, lecz żaden z nich nie wszedł w fazę realizacji.

Teraz gdy Depp wrócił już do łask Hollywood i rozpoczął prace na planie swojego nowego filmu, do którego niedawno pojawiły się pierwsze zdjęcia, wydaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby aktor wrócił do roli kapitana Jacka Sparrowa. Tym samym Disney chce przywrócić Piratów z Karaibów do życia i ponownie współpracować z producentem Jerrym Bruckheimerem. Studio podobno traktuje ten projekt jako priorytet, co sugeruje, że prace nad filmem mogą ruszyć szybciej niż wcześniej zakładano.

Nieoficjalne informacje wskazują, że nowa odsłona miałaby przyjąć formę soft rebootu. Poznalibyśmy zupełnie nowego bohatera, którym byłby syn Jacka Sparrowa, postać dotąd niewprowadzona do serii, choć pewne fabularne sugestie pojawiły się już wcześniej. W zakończeniu filmu Na nieznanych wodach zasugerowano bowiem, że Angelica, bohaterka grana przez Penélope Cruz, mogła spodziewać się dziecka ekscentrycznego pirata.

Projekt ma również połączyć elementy wcześniej planowanego filmu z Margot Robbie, co oznacza, że aktorka nadal może wystąpić w nowej produkcji. Za scenariusz podobno rozważana jest Krysty Wilson Cairns, nominowana do Oscara za film 1917. Twórcy chcą podobno zachować charakterystyczną dla serii mieszankę nowych i dobrze znanych bohaterów, co otwiera drogę do powrotu części dawnych gwiazd.

Wśród fanów największe emocje budzi jednak pytanie o udział Johnny’ego Deppa. Dla wielu widzów Piraci z Karaibów bez Jacka Sparrowa są trudni do wyobrażenia, choć nie jest jasne, czy aktor zgodzi się wrócić do roli, jeżeli miałby odgrywać drugoplanową postać.

Źródło:https://www.theinsneider.com/p/disney-succession-race-ends-josh-damaro-dana-walden-new-pirates-caribbean-movie-writer-johnny-depp

Grze
Gramowicz
Dzisiaj 12:02

Czyli można się spodziewać za rok, dwa, pięć czegoś w stylu "Piratka z Karaibów" czyli nieznana córka Sparoła itp. Tak jak była "Cóka D'artagnana" też, o ile pamiętam tytuł...

Nie mówię, że nie. Silne kobiety są potrzebne w kinie i nie tylko, ale po prostu trend jest chyba przewidywalny... Także czekamy na córkę Sparła.




