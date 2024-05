Kingdom Come: Deliverance wygląda niesamowicie w 8K z ray tracingiem. Czy tak może prezentować się druga część?

Pierwsza część Kingdom Come: Deliverance na modach i w rozdzielczości 8K może wyglądać nawet lepiej od zapowiedzianej niedawno drugiej odsłony serii.

W ubiegłym miesiącu studio Warhorse oficjalnie zapowiedziało Kingdom Come: Deliverance II, czyli kontynuację popularnej gry RPG z 2018 roku. Deweloperzy zapowiedzieli, że nie zamierzają tworzyć trylogii i to w drugiej części poznamy zakończenie historii Henryka. Produkcja zadebiutuje jeszcze w tym roku, więc wielu graczy sięgnęło po poprzednią odsłonę, aby po raz pierwszy poznać lub przypomnieć sobie wcześniejsze przygody głównego bohatera. Tym samym popularność Kingdom Come: Deliverance na Steam znacząco wzrosła. Produkcja już w momencie premiery potrafiła przetestować najmocniejsze ówcześnie konfiguracje sprzętowe, a z modami nawet dzisiaj gra może prezentować się lepiej, niż większość obecnie wydawanych tytułów. Kingdom Come: Deliverance wygląda świetnie w rozdzielczości 8K i z graficznymi modami Doskonale znane Digital Dreams podzieliło się nowym filmem, w którym Kingdom Come: Deliverance odpalili na mocnym PC w rozdzielczości 8K z ray tracingiem i wieloma graficznymi modyfikacjami. Trzeba przyznać, że produkcja Warhorse Studios nigdy nie wyglądała lepiej i olśniewa sielską, realistyczną oprawą wizualną. Zarówno woda, tekstury budynków, a przede wszystkim roślinność zapierają dech. Przyczepić się można jedynie do kiepsko wyglądających chmur, które odbierają trochę z immersji.

Widząc poniższy gameplay z Kingdom Come: Deliverance można się zastanawiać, czy właśnie tak może wyglądać druga część serii? Na pierwszych materiałach Kingdom Come: Deliverance II wygląda naprawdę dobrze, ale niektóre elementy wyraźnie odstają od tego, co udało się stworzyć Digital Dreams.

GramTV przedstawia:

Jeżeli jesteście zainteresowani ich projektem, to paczkę modów znajdziecie w tym miejscu. Z kolei na tej stronie znajdziecie dodatkowe poprawki do zainstalowania. Przed instalacją modów warto jednak upewnić się, że Wasz komputer wytrzyma aż taką oprawę graficzną. Digital Dreams do nagrania gameplaya wykorzystało PC z procesorem Ryzen 9 7950x i kartą graficzną NVIDIA RTX 4090.