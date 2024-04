Kingdom Come: Deliverance odżyło na Steam. Wszystko przez zapowiedź kontynuacji

Kilka dni temu doczekaliśmy się zapowiedzi Kingdom Come: Deliverance 2. Zgodnie z przekazanymi informacjami kontynuacja pierwszoosobowego RPG osadzonego w średniowiecznych Czechach ma zadebiutować na rynku jeszcze w tym roku. Tymczasem okazuje się, że prezentacja sequela wpłynęła pozytywnie na zainteresowanie pierwszą częścią z 2018 roku. Kingdom Come: Deliverance odżyło bowiem na Steam.

Kingdom Come: Deliverance ze wzrostem zainteresowania na Steam po zapowiedzi „dwójki”

Jak wynika z danych dostępnych w serwisie SteamDB, w Kingdom Come: Deliverance już dzień po zapowiedzi „dwójki” grało jednocześnie na Steam ponad 11,5 tysięcy osób. W szczytowym momencie ostatniej doby produkcję Warhorse Studios uruchomiło natomiast w tym samym czasie ponad 23 tysiące użytkowników platformy Valve. To naprawdę duży wzrost w porównaniu do wyników z ostatnich miesięcy.