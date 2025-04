Kingdom Come: Deliverance 2 z trybem hardcore. „Nowe, brutalne oblicze Czech”

Rozpoczynając przygodę w trybie hardcore fani Kingdom Come: Deliverance 2 zostaną bowiem poproszeni o wybór co najmniej trzech stałych negatywnych cech . Gracze mogą wybrać np. cechę „Ciężko stąpający”, która zwiększy hałas generowany przez głównego bohatera, a także sprawi, że noszone buty będą szybciej się zużywać. Przez cechę „Spocony” nieprzyjemne zapachy Henryka będą bardziej odczuwalne, a z kolei cecha „Tępak” zwolni tempo zdobywania doświadczenia.

Naprawdę podobało nam się, jak wyszedł tryb hardcore w pierwszej części, ale nie chcieliśmy powtarzać znowu dokładnie tego samego Zachowaliśmy tylko kilka cech z pierwszej gry i dodaliśmy całkiem nowe, żeby zaoferować zupełnie nowe wyzwanie. Nie chodziło tylko o to, aby utrudnić grę. Chcieliśmy też zwiększyć jej realizm – podkreśla Karel Kolmann, starszy projektant w Warhorse Studios.

Na koniec warto przypomnieć, że Kingdom Come: Deliverance 2 zadebiutowało 4 lutego 2025 roku na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Warhorse Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Kingdom Come: Deliverance 2 – odważnym szczęście naprawdę sprzyja.

