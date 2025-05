Kingdom Come: Deliverance 2 z pierwszym DLC. Brushes with Death już dostępne

W sieci pojawił się premierowy zwiastun fabularnego dodatku do produkcji Warhorse Studios.

Kilka dni temu informowaliśmy o bardzo dobrych wynikach sprzedaży Kingdom Come: Deliverance 2. Dzisiaj natomiast – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – na rynku debiutuje pierwsze DLC do wspomnianej produkcji. Warhorse Studios postanowiło uczcić ten moment i opublikowało premierowy zwiastun dodatku Brushes with Death. Warhorse Studios prezentuje premierowy zwiastun dodatku Brushes with Death do Kingdom Come: Deliverance 2 Zgodnie z zapowiedziami dodatek Brushes with Death wprowadza nowe zadania, które rozgrywają się na obu mapach świata Kingdom Come: Deliverance 2. W trakcie rozgrywki gracze będą mieli okazję spotkać zarówno znane, jak i zupełnie nowe postacie. Na dole wiadomości znajdziecie natomiast wspomniany zwiastun premierowy pierwszego DLC do ostatniej produkcji Warhorse Studios.

Pomóż tajemniczemu artyście odkryć, co kryje jego osnuta mgłą tajemnicy przeszłość i pokaż kreatywność, malując tarcze. Ekscentryczny malarz wciąga Henryka w sieć zawiłych planów i wystawia na próbę jego umiejętności znajdowania rozwiązań – czytamy w opisie dodatku. Warto zaznaczyć, że Brushes with Death to pierwszy z trzech fabularnych dodatków do Kingdom Come: Deliverance 2. DLC są dostępne dla posiadaczy przepustki Expansion Pass i Złotej Edycji. Wszystkie rozszerzenia będzie można jednak również kupić osobno.

Na koniec warto przypomnieć, że Kingdom Come: Deliverance 2 zadebiutowało 4 lutego 2025 roku na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Warhorse Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Kingdom Come: Deliverance 2 – odważnym szczęście naprawdę sprzyja.

