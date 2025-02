Kingdom Come: Deliverance 2 z nowym, trudniejszym trybem. Już niedługo rozpoczną się testy

Warto wspomnieć, że testerzy Hardcore Mode do Kingdom Come: Deliverance 2 nie będą mogli udostępniać nikomu materiałów wideo ani screenshotów z nieoficjalnej wersji. Nie dotyczy to jednak informacji o zawartości trybu, więc już niedługo powinniśmy usłyszeć o pierwszych szczegółach. Jak już wspomnieliśmy, zapisy do testów już zostały zamknięte i aktualnie nie ma możliwości do dołączenia.

Na koniec przypomnijmy, że Kingdom Come: Deliverance 2 zostało wydane 4 lutego na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5.