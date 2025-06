Kingdom Come: Deliverance 2 z kolejną małą, ale jednak bardzo dużą aktualizacją

Kingdom Come: Deliverance 2 doczekało się kolejnych poprawek ze strony twórców. Choć lista zmian w aktualizacji 1.3.2 jest krótka, gracze zwracają uwagę na coś innego – ogromny rozmiar pliku, który tym razem może sięgać nawet 40 GB na PC.

Kingdom Come: Deliverance 2 – ogromna łatka z drobnymi zmianami

Nowy hotfix do Kingdom Come: Deliverance 2 jest już dostępny i skupia się głównie na poprawie działania sztucznej inteligencji i naprawie kilku uporczywych błędów. Dotyczy to także DLC Brushes with Death, w którym poprawiono brakujące reakcje NPC-ów oraz niedziałające zawody strzeleckie.