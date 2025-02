Kingdom Come: Deliverance 2 w ogniu krytyki. Gracze wskazują na podwójne standardy

Kingdom Come: Deliverance 2 to mocny kandydat do najlepszej gry roku. Wczoraj produkcja Warhorse Studios zadebiutowała na rynku, zbierając bardzo pochlebne recenzje. Również gracze zadowoleni są z produkcji i tłumnie ruszyli na Steam, aby zagrać w kolejne przygody Henryka. Jednak dla niektórych osób w tej beczce miodu znalazła się łyżka dziegciu i postanowili skrytykować podejście wydawcy do zamówień przedpremierowych gry. Nie było żadną tajemnicą, że osoby, które zdecydowały się na preordery Kingdom Come: Deliverance 2 mogły liczyć na dodatkową misję, która nie jest dostępna w grze w żaden inny sposób. Niektórzy podkreślili, że część graczy stosuje podwójne standardy i w przypadku gier Ubisoftu lub Electronic Arts doszłoby do sprzeciwów, ale przy produkcji Warhorse Studios niewielu graczy postanowiło skrytykować tę wydawniczą decyzję. Aż do teraz, kiedy jeden z wątków Reddita rozgrzał do czerwoności.

Kingdom Come: Deliverance 2 krytykowany za bonusową misję dostępną tylko przy zamówieniach przedpremierowych

Wszystko zaczęło się od posta użytkownika vaikunth1991, który zauważył, że zamówienia przedpremierowe Kingdom Come: Deliverance 2 reklamowane były m.in. bonusową misją „Lwi Herb”, która pozwala na zdobycie pancerza rycerza Bruncvika. Chociaż wspomniane zadanie prawdopodobnie trafi do wszystkich graczy w późniejszym terminie, jak miało to miejsce w przypadku ekskluzywnych misji w innych grach, jak chociażby w Hogwarts Legacy, to część graczy postanowiło nagłośnić tę sprawę.