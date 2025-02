Kingdom Come: Deliverance 2 olśniewa na maksymalnych detalach w 8K na RTX 5090. Takiej grafiki jeszcze nie widzieliście

Kingdom Come: Deliverance 2 to jedna z najładniejszych gier dostępnych na rynku i to pomimo prawie dwukrotnie niższego budżetu od Wiedźmina 3: Dziki Gon. Produkcja studia Warhorse wygląda rewelacyjnie na mocnych pecetach nawet bez żadnych graficznych modyfikacji. Popularny kanał Digital Dreams, który specjalizuje się w ulepszaniu gier pod względem wizualnym, przygotował zestaw ponad dwustu presetów w zbiorczym wydaniu ReShade do drugiej części Kingdom Come: Deliverance. Zaprezentowali dwa filmy ze swojego projektu, który prezentuje fotorealistyczną grafikę w najnowszym growym hicie.

Kingdom Come: Deliverance 2 z realistyczną grafiką na GeForce RTX 5090

Już pierwsze ujęcia z poniższych nagrań z rozgrywki można pomylić z rzeczywistymi obrazami. To, że jest to wciąż gra, zdradzają jedynie nieruchome chmury, które akurat nie prezentują się tak dobrze, jak reszta. Na statycznych ujęciach Kingdom Come: Deliverance 2 z ReShade od Digital Dreams wygląda jednak jak prawdziwa fotografia i dopiero późniejsze fragmenty, w tym w jednej z wiosek, przypominają, że to tylko grafika komputerowa.