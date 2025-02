Kingdom Come Deliverance 2 odarty z detali. Tak wygląda gra po maksymalnym obniżeniu ustawień

Kingdom Come Deliverance 2 zyskało uznanie zarówno krytyków, jak i graczy, chwalących między innymi dopracowanie i optymalizację. ElAnalistaDeBits postanowił natomiast sprawdzić, jak gra prezentuje się po maksymalnym obniżeniu jakości grafiki za pomocą modyfikacji . Materiał znajduje się na dole wiadomości.

Kingdom Come Deliverance 2 zaliczyło imponujący debiut , ciesząc się popularnością między innymi na Steamie. Gra sprzedała się świetnie – w niecałe 24 godziny od premiery tytuł trafił w ręce ponad miliona graczy. Tymczasem w sieci ukazało się porównanie graficzne przedstawiające grę w ekstremalnie niskich ustawieniach, co udało się osiągnąć dzięki modyfikacjom.

Jak możemy zauważyć, drastycznie spadła nie tylko szczegółowość postaci, ale też roślinności. W komentarzach pod wideo pojawiły się sugestie, że w ten sposób Kingdom Come Deliverance 2 mogłoby wyglądać na Nintendo Switch. Przypomnijmy, że pierwsza część serii trafiła na tę platformę i została dobrze przyjęta .

Kingdom Come Deliverance 2 ukazało się na rynku 4 lutego 2025 roku. Produkcja trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych tytułem zachęcamy również do lektury: Recenzja Kingdom Come: Deliverance 2 - odważnym szczęście naprawdę sprzyja.