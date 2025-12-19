Donald Trump zapowiedział „własne Igrzyska śmierci” na terenie Stanów Zjednoczonych

Do zawodów przystąpią przedstawiciele wszystkich stanów.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział nowy element obchodów 250. rocznicy niepodległości USA, które mają przypaść na 2026 rok. Amerykański przywódca zapowiedział Patriot Games, czyli ogólnokrajowe zawody sportowe dla młodzieży. Ogłoszenie błyskawicznie wywołało burzliwą reakcję w sieci, gdzie wielu komentujących dostrzegło skojarzenia z dystopijnymi Igrzyskami śmierci. Patriot Games – zawody zapowiedziane przez Donalda Trumpa porównywane do Igrzysk śmierci Patriot Games mają być czterodniowym wydarzeniem sportowym rozgrywanym jesienią 2026 roku. W rywalizacji weźmie udział po dwoje uczniów szkół średnich z każdego stanu - kobieta i mężczyzna. Trump określił projekt jako bezprecedensowy i jednocześnie podkreślił, że nie przewiduje on udziału mężczyzn w rywalizacji kobiet, co było wyraźnym odniesieniem do trwających w USA sporów kulturowych wokół sportu.

Choć zapowiedź miała krótki i oficjalny charakter, jej odbiór w mediach społecznościowych okazał się znacznie bardziej emocjonalny. Internauci zaczęli porównywać Patriot Games do Igrzysk śmierci, czyli cyklu autorstwa Suzanne Collins, w którym młodzi uczestnicy z poszczególnych dystryktów są wybierani do brutalnej, transmitowanej na żywo rywalizacji. Krytycy wskazywali na podobny schemat reprezentantów regionów oraz widowiskowy charakter wydarzenia. Komentarze w sieci szybko nabrały ironicznego tonu. Pojawiły się memy zestawiające zdjęcia Trumpa z kadrami z filmowej adaptacji Igrzysk śmierci, a niektórzy publicyści sugerowali, że pomysł idealnie wpisuje się w obecny klimat polityczny w USA. Przedstawiciele organizacji związanych z prawami wyborczymi i komunikacją polityczną ocenili inicjatywę jako kolejny przykład symbolicznych działań administracji Trumpa, które ich zdaniem ocierają się o autorytarną estetykę. Widziałem newsa o „Patriot Games” i myślałem, że to żart. Ale nie. W przyszłym tygodniu Trump ogłosi Wielki marsz. Wczytywanie ramki mediów. Donald Trump właśnie ogłosił powstanie „Igrzysk Patriotycznych”, „bezprecedensowego czterodniowego wydarzenia sportowego”, w którym „z każdego stanu i terytorium bierze udział jeden młody mężczyzna i jedna młoda kobieta”. Wczytywanie ramki mediów. Stworzenie Patriot Games mimo wszystko nie jest największą imitacją Igrzysk Śmierci w dorobku tego autorytarnego reżimu. Wczytywanie ramki mediów.

Patriot Games to tylko część szeroko zakrojonego programu America250. Trump zapowiedział również iluminację Washington Monument już 5 stycznia jako symboliczny początek obchodów. W planach znalazło się także wiosenne wydarzenie modlitewne na National Mall, gala sportów walki UFC organizowana przy Białym Domu, a także Wielkie Amerykańskie Targi Stanowe, które mają odbyć się na National Mall od 25 czerwca do 10 lipca. Kulminacją obchodów ma być widowisko Salute to America zaplanowane na 4 lipca 2026 roku. Już teraz widać jednak, że to Patriot Games stały się najbardziej dyskutowanym elementem całego programu, nie ze względu na sportowe emocje, lecz przez polityczne i kulturowe skojarzenia, jakie wywołały jeszcze przed startem.

