Kingdom Come Deliverance 2 do przetestowania przedpremierowo na Poznań Game Arena 2024

W sierpniu dowiedzieliśmy się, że Kingdom Come Deliverance 2 nie zadebiutuje w planowanym pierwotnie terminie , a premiera przesunięta została na 2025 rok. Poznaliśmy też zawartość Edycji Kolekcjonerskiej , jak również mogliśmy zerknąć na długi gameplay zawierający polski akcent . Tytułu nie zabraknie podczas tegorocznej edycji Poznań Game Arena, gdzie gracze będą mogli przetestować nadchodzące przygody Henryka.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w komunikacie prasowym przez PLAION, Kingdom Come Deliverance 2 zostanie udostępnione w grywalnej formie na Poznań Game Arena 2024. Uczestnicy imprezy będą mogli przetestować nową odsłonę przygód Henryka w języku polskim oraz poznać szczegóły dotyczące fabuły czy mechaniki rozgrywki. PGA odbędzie się w dniach 25-27 października 2024 roku, a poza możliwością sprawdzenia gry na targach osoby, który zdecydują się na zakup Kingdom Come Deliverance 2 w przedsprzedaży, uzyskają dostęp do bonusowej misji Lwi herb.

Warto przy okazji wspomnieć, że Kingdom Come Deliverance 2 ma zaoferować imponujących rozmiarów scenariusz. Dodatkowo osoby, które wsparły kilka lat temu Kingdom Come Deliverance w ramach kampanii crowdfundingowej na Kickstarterze mogą liczyć na darmową kopię drugiej odsłony. Gracze, którzy nie są jednak zaznajomieni z tytułem, mogą sprawdzić oficjalny film ze skrótem fabuły udostępniony przez Warhorse Studios.

Kingdom Come: Deliverance II to ekscytująca gra RPG akcji rozgrywająca się pośród chaosu wojny domowej w piętnastowiecznych Czechach. Wcielasz się w Henryka ze Skalicy – zwykłego człowieka dokonującego niezwykłych czynów – uwikłanego w porywającą opowieść o zemście, zdradzie i niesamowitych odkryciach. Wyrusz w epicką podróż „ze skromnej kuźni do królewskiego dworu”, poszukując sensu w tym pięknym, aczkolwiek brutalnym średniowiecznym świecie. – czytamy w opisie gry.

Przypomnijmy, że Kingdom Come Deliverance 2 zadebiutuje 11 lutego 2025 roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych tytułem zachęcamy również do lektury: Kingdom Come Deliverance II - grałem kilka godzin i nie chciałem kończyć.