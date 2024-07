Kingdom Come: Deliverance 2 za darmo dla wiernych fanów pierwszej części

Warhorse Studios ma dobre wieści dla części graczy, którzy kilka lat temu wsparli Kingdom Come: Deliverance na Kickstarterze.

Warhorse Studios może wkrótce ujawnić datę premiery Kingdom Come: Deliverance 2. Okazuje się jednak, że to nie koniec wartych uwagi informacji na temat wspomnianej produkcji. Czeski zespół ma bowiem świetne wieści dla osób, które kilka lat temu wsparły kampanię crowdfundingową Kingdom Come: Deliverance na platformie Kickstarter.

Część wspierających Kingdom Come: Deliverance otrzyma nadchodzący sequel za darmo

Wszystko zaczęło się od jednego z użytkowników forum Reddit, który podzielił się wiadomością od Warhorse Studios. Wspomniany gracz otrzymał od deweloperów podziękowania za udział w kampanii crowdfundingowej Kingdom Come: Deliverance na platformie Kickstarter. Czeski zespół poinformował również, że ze względu na poziom wsparcia otrzyma on za darmo Kingdom Come: Deliverance 2.