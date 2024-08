Edycja Kolekcjonerska Kingdom Come Deliverance 2 na zwiastunie. Średniowieczne skarby w pełnej okazałości

Wielu miłośników przygód Henryka z pewnością oczekuje już na premierę Kingdom Come Deliverance 2. Zainteresowani zakupem Edycji Kolekcjonerskiej mogą już składać zamówienia przedpremierowe w wybranych sklepach, natomiast teraz twórcy podzielili się materiał prezentującym zawartość w pełnej okazałości. Zwiastun znajduje się na dole wiadomości.

Jeśli zaś chodzi o zawartość, Edycja Kolekcjonerska Kingdom Come Deliverance 2 obejmować będzie między innymi Expansion Pass, zawierający trzy nadchodzące rozszerzenia i bonusową zawartość do odblokowania. W skład edycji wchodzi również Zestaw mężnego myśliwego, statuetka prezentująca Henryka na wiernym rumaku Siwku, ekskluzywna mapa z tkaniny (Aleje Kutnej Hory), zestaw przypinek Herby odwagi, ikoniczny List nadziei oraz zestaw kart kolekcjonerskich Królewscy rebelianci.

Kingdom Come: Deliverance II to ekscytująca gra RPG akcji rozgrywająca się pośród chaosu wojny domowej w piętnastowiecznych Czechach. Wcielasz się w Henryka ze Skalicy – zwykłego człowieka dokonującego niezwykłych czynów – uwikłanego w porywającą opowieść o zemście, zdradzie i niesamowitych odkryciach. Wyrusz w epicką podróż „ze skromnej kuźni do królewskiego dworu”, poszukując sensu w tym pięknym, aczkolwiek brutalnym średniowiecznym świecie. – czytamy w opisie gry.