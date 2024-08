Kingdom Come Deliverance 2 oficjalnie opóźnione. Poznaliśmy nową datę premiery

W mediach społecznościowych ukazał się nowy wpis od ekipy z Warhorse Studios. Nie są to jednak dobre wieści dla oczekujących na premierę Kingdom Come Deliverance 2. Okazuje się bowiem, że gra zaliczy opóźnienie.

Kingdom Come: Deliverance II to ekscytująca gra RPG akcji rozgrywająca się pośród chaosu wojny domowej w piętnastowiecznych Czechach. Wcielasz się w Henryka ze Skalicy – zwykłego człowieka dokonującego niezwykłych czynów – uwikłanego w porywającą opowieść o zemście, zdradzie i niesamowitych odkryciach. Wyrusz w epicką podróż „ze skromnej kuźni do królewskiego dworu”, poszukując sensu w tym pięknym, aczkolwiek brutalnym średniowiecznym świecie. – czytamy w opisie gry.

Zgodnie z przekazanymi przez deweloperów informacjami, nowa data premiery Kingdom Come Deliverance 2 to 11 lutego 2025 roku. Twórcy postanowili również przypomnieć, że podczas gamescom 2024 otrzymamy 20-minutowy materiał z kontynuacji przygód Henryka . Gracze mogą także liczyć na ujawnienie Edycji Kolekcjonerskiej, a także pierwsze wrażenia wybranych dziennikarzy dotyczące grywalnego dema, które pojawią się 21 sierpnia. Warto przy okazji dodać, że w dniach 21-25 sierpnia 2024 roku uczestnicy targów gamescom będą mogli samodzielnie przetestować grę na stoisku Warhorse Studios.

Na koniec warto przypomnieć, że Kingdom Come: Deliverance 2 powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Aktualna data premiery gry to 11 lutego 2025 roku. Zainteresowanych nadchodzącym tytułem zapraszamy również do lektury: Dlaczego tak bardzo czekam na Kingdom Come: Deliverance 2?

