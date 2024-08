Kingdom Come Deliverance 2 na długim gameplayu. Nie zabrakło polskiego akcentu

Podczas wczorajszego gamescom Opening Night Live otrzymaliśmy nowy zwiastun Kingdom Come Deliverance 2 . To jednak nie koniec atrakcji przygotowanych przez Warhorse Studios z okazji wydarzenia. Właśnie udostępniono bowiem 25-minutowy materiał koncentrujący się na rozgrywce.

Materiał niewątpliwie cechuje się niezwykłym klimatem, co podkreślają nie tylko średniowieczne realia gry, ale także przygrywająca w tle muzyka. Nie zabrakło również prezentacji walki, a także pokazu możliwości wprowadzania chaosu w mieście. Początek (i końcówka) materiału zawiera również polski akcent – jedna z postaci wypowiada się w naszym rodzimym języku. Pełen gameplay przedstawiający różne elementy gry znajduje się na dole wiadomości.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami , ukazał się długi gameplay z Kingdom Come Deliverance 2. Warhorse Studios zaprezentowało 25-minutowy materiał, podczas którego możemy przyjrzeć się fragmentom z rozgrywki. Deweloperzy przedstawili zadanie polegające na odnalezieniu dwóch żołdaków – Rańka i Komara – oraz zwerbowaniu ich do sił rebeliantów, których główny bohater, Henryk, jest częścią.

W ramach przypomnienia, w Kingdom Come Deliverance 2 wcielimy się ponownie w postać Henryka. Gracze wyruszą z misją pomszczenia zamordowanych rodziców, przeżywając po drodze niezapomniane przygody. Tytuł zaoferuje w otwartym świecie różnorodne lokacje, od tętniących życiem, średniowiecznych miast po gęste lasy.

Porywające, napędzane fabułą RPG akcji z bogatym otwartym światem, osadzone w średniowiecznej Europie XV. wieku. Wyrusz w podróż o epickim rozmachu i − oczami młodego Henryka − przeżyj niedoścignioną średniowieczną przygodę. – głosi opis gry.

Kingdom Come: Deliverance 2 powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 11 lutego 2025 roku. Zainteresowanych produkcją zachęcamy również do lektury: Kingdom Come Deliverance II - grałem kilka godzin i nie chciałem kończyć.