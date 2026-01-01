Streamer przesadził? Twierdzi, że ARC Raiders będzie większe niż Fortnite

Podczas jednej z transmisji Shroud stwierdził, że ARC Raiders to „największa gra od czasów Fortnite” i że z czasem może przewyższyć najpopularniejsze sieciowe strzelanki ostatnich lat. Wypowiedź szybko obiegła media społecznościowe, prowokując dyskusję nawet wśród fanów samej produkcji Embark Studios.

ARC Raiders – ambitna wizja kontra rzeczywisto ść

Streamer argumentował, że od premiery 30 października ARC Raiders notuje imponujące zainteresowanie i utrzymuje wysoką aktywność graczy, czego nie udało się wielu innym extraction shooterom. Faktycznie, gra okazała się jednym z największych hitów 2025 roku i dobrze radzi sobie dwa miesiące po debiucie.

