Streamer przesadził? Twierdzi, że ARC Raiders będzie większe niż Fortnite

Głośna wypowiedź wywołała falę komentarzy, ale liczby studzą emocje.
Podczas jednej z transmisji Shroud stwierdził, że ARC Raiders to „największa gra od czasów Fortnite” i że z czasem może przewyższyć najpopularniejsze sieciowe strzelanki ostatnich lat. Wypowiedź szybko obiegła media społecznościowe, prowokując dyskusję nawet wśród fanów samej produkcji Embark Studios.
ARC Raiders – ambitna wizja kontra rzeczywistość
Streamer argumentował, że od premiery 30 października ARC Raiders notuje imponujące zainteresowanie i utrzymuje wysoką aktywność graczy, czego nie udało się wielu innym extraction shooterom. Faktycznie, gra okazała się jednym z największych hitów 2025 roku i dobrze radzi sobie dwa miesiące po debiucie.
Problem zaczyna się jednak przy porównaniach. Fortnite to najlepiej prosperująca strzelanka-usługa w historii, z rekordami sięgającymi ponad 40 mln graczy jednocześnie. Dla porównania, ARC Raiders osiągnęło szczyt na poziomie ok. 481 tys. użytkowników jednocześnie na Steamie, co – choć imponujące – pokazuje skalę różnicy.
Embark Studios od początku zapowiadało wieloletnie wsparcie dla ARC Raiders i już teraz regularnie wprowadza nowe wydarzenia oraz aktualizacje. To buduje solidne fundamenty pod długoterminowy sukces, jednak zrównanie się z Fortnite’em pozostaje na ten moment bardziej odważną opinią niż realną prognozą.
Wypowiedź Shrouda można traktować raczej jako wyraz entuzjazmu niż chłodnej analizy rynku. ARC Raiders ma przed sobą obiecującą przyszłość, ale droga do poziomu Fortnite wciąż jest bardzo długa.
