Kim Kardashian dołącza do Fortnite. Gracze mają poważne zastrzeżenia

Kim Kardashian oficjalnie dołącza do grona postaci w wieloświatowej grze Fortnite w ramach najnowszej kolaboracji z gwiazdami. Ta informacja została potwierdzona po tym, jak sama gwiazda opublikowała w mediach społecznościowych post ujawniający wygląd jej skórek. Współpraca z Kardashian jest najnowszą z serii kolaboracji z celebrytami w ramach cyklu Icon Series.

Kim Kardashian dołącza do uniwersum Fortnite w ramach serii Ikony

Postać Kim Kardashian zadebiutuje w sklepie Fortnite 13 grudnia, przynosząc ze sobą bogaty zestaw przedmiotów. Gracze będą mogli nabyć pakiet, który zawierać będzie trzy różne skórki. Jedna z zaprezentowanych stylizacji została oparta na marce bielizny SKIMS, której Kardashian jest właścicielką. Wszystkie trzy stroje zostały opisane jako „wysoce konfigurowalne”. Opcje modyfikacji pozwolą użytkownikom na zmianę kolorów ubrań, a także na dostosowanie fryzur postaci do własnych upodobań.

Pełny pakiet, który trafi do sprzedaży, zawierać będzie nie tylko wspomniane trzy skórki, ale także plecak, lotnię oraz ekskluzywną nową emoji. Właśnie ta animacja stała się jednym z głównych punktów zapalnych dyskusji, ponieważ niektórzy komentatorzy uznali ją za zbyt zmysłową i prowokacyjną jak na grę, której bazową publicznością są dzieci.

W związku z modelem postaci wielu graczy wyraziło swoje wątpliwości dotyczące przestrzegania wewnętrznych regulacji przez samego dewelopera. Pojawiły się sugestie, że Epic Games mogło zignorować swoje wcześniejsze zasady dotyczące unikania pokazywania dekoltów lub innych sugestywnych elementów w Fortnite.

Dla najbardziej niecierpliwych fanów przewidziano możliwość zdobycia skórki przed oficjalną premierą w sklepie. Gracze mogą rywalizować w specjalnym turnieju Kim Kardashian Icon Cup, który startuje już jutro, 12 grudnia. Zwycięstwo w tych zawodach zapewni najwcześniejsze możliwe odblokowanie stroju Kim Kardashian.