Ricky Gervais ponownie uderza w celebrytów. „Oni wciąż nie słuchają”

Komik w typowy dla siebie, ironiczny sposób, po raz kolejny obśmiał celebrytów. Tym razem odniósł się do politycznych wystąpień podczas Grammy.

Niedawno pisaliśmy o wynikach Grammy 2026. Co ciekawe, gala upłynęła pod znakiem politycznych manifestów. To po raz kolejny wywołało dyskusję w sieci – wielu komentujących zwraca uwagę, że artyści muzyczni powinni skupić się na swojej sztuce. Do sprawy odniósł się Ricky Gervais, aktor i komik znany z bezkompromisowych wystąpień, który w ironiczny sposób skomentował przemówienia zwycięzców ceremonii.

Ricky Gervais ponownie uderza w celebrytów

Gervais opublikował na platformie X fragment swojego słynnego monologu z gali Złotych Globów 2020, którą prowadził, w którym apelował do gwiazd, by nie wykorzystywały sceny do politycznych deklaracji. Post opatrzył płaczącą ze śmiechu emotką i krótkim komentarzem: „Oni wciąż nie słuchają”.