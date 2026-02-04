Ricky Gervais ponownie uderza w celebrytów. „Oni wciąż nie słuchają”

Komik w typowy dla siebie, ironiczny sposób, po raz kolejny obśmiał celebrytów. Tym razem odniósł się do politycznych wystąpień podczas Grammy.
Niedawno pisaliśmy o wynikach Grammy 2026. Co ciekawe, gala upłynęła pod znakiem politycznych manifestów. To po raz kolejny wywołało dyskusję w sieci – wielu komentujących zwraca uwagę, że artyści muzyczni powinni skupić się na swojej sztuce. Do sprawy odniósł się Ricky Gervais, aktor i komik znany z bezkompromisowych wystąpień, który w ironiczny sposób skomentował przemówienia zwycięzców ceremonii.
Ricky Gervais ponownie uderza w celebrytów
Gervais opublikował na platformie X fragment swojego słynnego monologu z gali Złotych Globów 2020, którą prowadził, w którym apelował do gwiazd, by nie wykorzystywały sceny do politycznych deklaracji. Post opatrzył płaczącą ze śmiechu emotką i krótkim komentarzem: „Oni wciąż nie słuchają”.
W cytowanym fragmencie aktor mówił wprost:
Jeśli dziś wygracie nagrodę, nie używajcie jej jako platformy do politycznych przemówień. Nie jesteście w pozycji, by pouczać kogokolwiek. Nie znacie prawdziwego świata.
GramTV przedstawia:
Stwierdził Gervais, dodając złośliwie, że większość obecnych na sali spędziła w szkole mniej czasu niż Greta Thunberg. Reakcja Gervaisa była odpowiedzią na liczne, mocno zaangażowane wystąpienia artystów podczas Grammy. Billie Eilish, Bad Bunny czy Shaboozey otwarcie krytykowali działania głośną sprawę działań ICE, a wielu muzyków pojawiło się na gali z przypinkami „ICE Out”. Eilish, odbierając nagrodę za piosenkę roku, powiedziała m.in. „pieprzyć ICE”, a Bad Bunny podkreślał, że „imigranci są fundamentem Ameryki”.
To nie pierwszy raz, gdy Gervais wraca do tego tematu – identyczny wpis opublikował i usunął po zeszłorocznych Emmy. Jak widać, jego apel nadal pozostaje bez echa, a rozdania nagród coraz częściej zamieniają się w scenę do społeczno-politycznych manifestów.