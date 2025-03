Kiedy zobaczymy nową łatkę do Kingdom Come: Deliverance 2? Twórcy potwierdzili termin wyczekiwanych nowości

Warhorse Studio pracuje obecnie nad wieloma nowościami, jakie finalnie trafią do Kingdom Come: Deliverance 2 - wyczekiwanej kontynuacji bardzo popularnego RPG-a z 2018 roku. Właśnie ogłoszono kolejną aktualizację, konkretnie datę jej udostępnienia - przez ostatni czas stopniowo dowiadywaliśmy się o jej zawartości.

Kingdom Come: Deliverance 2 - znamy datę nadchodzącego update’u

Jak już informowaliśmy jakiś czas temu, do Kingdom Come: Deliverance 2 zmierza ponad 1000 poprawek oraz nowa zawartość, jak na przykład Barber Mode pozwalający na dostosowanie wyglądy Henryka w postaci nowej fryzury za zapłacenie niewielkiej ceny w wybranych miastach. Dodatkowo, update wprowadzi także wsparcie dla modów, co ma pozwolić graczom na wprowadzenie dowolnych zmian w grze.