Kiedy SkyShowtime zadebiutuje w Polsce? Wyciekła konkretna data premiery

Choć pierwotnie SkyShowtime miało zadebiutować w całej Europie pod koniec 2022 roku, to w listopadzie dowiedzieliśmy się, że premiera platformy została opóźniona w czternastu krajach. Na szczęście data wejścia serwisu do Polski, zaplanowana na pierwszy kwartał 2023 roku, wciąż jest aktualna. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że SkyShowtime kupiło prawa do dystrybucji wielu oryginalnych europejskich seriali HBO Max. Wciąż jednak nie znamy konkretnej daty debiutu platformy w pozostałych europejskich krajach, ale przez wpadkę hiszpańskiego oddziału firmy to się właśnie mogło zmienić.

SkyShowtime już w połowie lutego w Polsce?

W mediach społecznościowych hiszpańskiego oddziału SkyShowtime pojawił się post, w którym poinformowano, że platforma zostanie udostępniona w pozostałych krajach europejskich już 14 lutego 2023 roku. Post został szybko skasowany, więc nie wiadomo, czy była to zwykła pomyłka, czy też przedwcześnie ujawniono datę wejścia serwisu do kilkunastu europejskich państw, w tym do Polski.