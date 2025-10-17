Kiedy rozgrywa się akcja nowego Predatora? Mamy ważne potwierdzenie

Reżyser ujawnił, że nowy Predator będzie samodzialną produkcją.

Seria Predator szykuje się do powrotu na duży ekran. Już na początku listopada do kin trafi Predator: Strefa zagrożenia. Z tej okazji sieć kin Regal wypuści specjalny kubełek na popcorn w kształcie statku kosmicznego wraz z figurką Predatora. Film zwrócił również uwagę fanów uniwersum Obcego, nawiązując w historii do słynnej serii science fiction. Reżyser Dan Trachtenberg postanowił wykorzystać fakt, że obie franczyzy funkcjonują w tej samej rzeczywistości. Główna bohaterka, w którą wciela się Elle Fanning, to syntetyk stworzony przez korporację Weyland-Yutani, znaną z serii o ksenomorfie. Choć naturalnie wywołało to spekulacje dotyczące potencjalnych powiązań fabularnych, twórca uspokaja, że film nie będzie wymagał od widzów znajomości wcześniejszych produkcji. Predator: Strefa zagrożenia będzie samodzielną historią Reżyser w rozmowie z IGN wyjaśnił, że akcja została osadzona w przyszłości, w punkcie chronologii, który nie koliduje z wydarzeniami Obcy: Romulus czy serialu Obcy: Ziemia. Dodał, że chciał uniknąć sytuacji, w której widz musi przypominać sobie dokładne miejsce danego filmu na osi czasu, aby w pełni zrozumieć historię.

Nie chciałem, by widz miał poczucie, że musi odrabiać lekcje przed obejrzeniem tego filmu – powiedział Trachtenberg. Taka decyzja oznacza, że Strefa zagrożenia ma być przede wszystkim samodzielną opowieścią, przystępną dla szerokiej publiczności. Reżyser unikał zbyt nachalnych powiązań z innymi produkcjami i zadbał, aby obecność elementów związanych z Obcym była naturalna, a nie wymuszona. Interesującym zabiegiem fabularnym jest fakt, że w filmie nie pojawią się żadni ludzie. W centrum wydarzeń znajdzie się duet składający się z robota Weyland-Yutani oraz przedstawiciela rasy Yautja. Decyzja Trachtenberga przynosi też korzyści innym powstającym projektom. Trwają prace nad kontynuacją Obcy: Romulus oraz rozważania nad ponownym udziałem Sigourney Weaver w roli Ellen Ripley. Dzięki temu, że Strefa zagrożenia nie ingeruje w główną oś fabularną, inne zespoły mogą swobodnie rozwijać własne historie.

Dla wielu fanów to dobra wiadomość, gdyż wspólne uniwersa bywają przytłaczające, szczególnie gdy każdy film wymaga znajomości wielu poprzedników. Samodzielna historia to szansa na przyciągnięcie nowej widowni i jednoczesne zadowolenie fanów, którzy oczekują klimatu znanego z klasycznych filmów o Predatorze. Akcja Predator: Strefa zagrożenia osadzona jest w przyszłości na odległej planecie. Młody Predator (w tej roli Dimitrius Schuster-Koloamatangi), wykluczony ze swojego klanu, łączy siły z Thią (Elle Fanning), by wyruszyć na pełną niebezpieczeństw podróż w poszukiwaniu ostatecznego przeciwnika. Przypomnijmy, że premierę Predator: Strefa zagrożenia wyznaczono na 7 listopada bieżącego roku.

