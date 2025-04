Kiedy Robert Pattinson wejdzie na plan Batmana 2? Nie w tym roku

Już w lutym tego roku Pattinson zapewniał w rozmowie z Deadline , że zdjęcia do sequela Batmana rozpoczną się w czwartym kwartale 2025 roku. Jednak według najnowszych informacji, plan ten prawdopodobnie zostanie przesunięty. Źródła sugerują, że produkcja zostanie przeniesiona na 2026 rok.

Wszystko wskazuje na to, że fani Mrocznego Rycerza muszą uzbroić się w jeszcze więcej cierpliwości. Jak donoszą najnowsze raporty, Robert Pattinson prowadzi rozmowy w sprawie roli w Mesjaszu Diuny – kontynuacji wielkiego hitu science fiction Denisa Villeneuve’a. Choć to ekscytująca wiadomość dla miłośników uniwersum Diuny, może oznaczać kolejne opóźnienie dla Batmana 2.

Głównym powodem opóźnień ma być Matt Reeves, reżyser i scenarzysta filmu, który od końca 2022 roku pracuje nad scenariuszem. Jeszcze we wrześniu 2023 roku zapewniał, że tekst jest gotowy, a zespół przygotowuje się do rozpoczęcia zdjęć w 2025 roku. Kilka miesięcy później James Gunn przyznał jednak, że scenariusz nadal nie został mu przesłany, co przełożyło się na przesunięcie premiery na 1 października 2027 roku.

Pattinson żartuje, że przez te ciągłe zmiany stanie się “starym Batmanem” zanim wejdzie ponownie na plan