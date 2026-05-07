Studio od GreedFall zamknięte, a gra i tak dostaje płatne DLC

Maciej Petryszyn
2026/05/07 22:17
Czy można wydać grę, chwilę potem zamknąć odpowiedzialne za nią studio, a następnie zapowiedzieć dodatek? Oczywiście, że tak!

Mowa tutaj o GreedFall: The Dying World, które do życia powołało Spiders. I chociaż pod koniec kwietnia podjęto decyzję o zamknięciu francuskiej ekipy, to wydawca bynajmniej nie ma zamiaru porzucać produkcji. Zamiast tego podczas Nacon Connect 2026 ogłoszono, iż do gry zmierza rozszerzenie o nazwie Peren's Black Mass. To zostanie udostępnione już 10 marca, aczkolwiek zawierać będzie tylko jedną misję oraz jedną nową broń. Za to wszystko zapłacimy 29,99 zł, aczkolwiek posiadacze wersji Deluxe otrzymają dodatek za darmo. To jak, skusicie się?

GreedFall: The Dying World – Peren's Black Mass
Wkrocz w mroczną, nową przygodę dzięki temu ekskluzywnemu dodatkowi DLC, który jest już dostępny.

Odkryj zupełnie nowe zadanie, a także unikalny strój i broń. Niepokojąca plotka rozchodzi się po Peren, gdzie rzekomo odbywają się zakazane rytuały. Podążaj tropem skażonej wiary i odkryj niebezpieczny sekret.

Pomóż kardynałowi Piusowi zbadać tajemnicze czarne msze, staw czoła ciemności i przekonaj się, jak daleko może sięgać żądza władzy.

Gra GreedFall: The Dying World jest dostępna na PC, Xbox Series X|S oraz PS5.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

