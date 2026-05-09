Fan Baldur’s Gate 3 ma nietypowe hobby. Robi to przy każdym przejściu gry

Gracz postanowił opowiedzieć o swojej niezwykłej „pasji”.

Baldur's Gate 3 po raz kolejny udowadnia, że daje graczom niemal nieograniczoną swobodę działania. Jeden z fanów postanowił wykorzystać ją w wyjątkowo nietypowy sposób, gromadząc ogromną kolekcję kości znajdowanych podczas przygody. Jego pomysł wzbudził rozbawienie i zdziwienie wśród społeczności. Baldur's Gate 3 – gracz zbiera wszystkie kości Użytkownik Reddita o nicku Vuthakral pochwalił się swoim nietuzinkowym hobby, publikując zrzut ekranu przedstawiający zawartość ekwipunku z ostatniego przejścia gry. Wśród zgromadzonych przedmiotów znalazło się 189 zwykłych kości rąk i nóg, 47 kompletnych ludzkich czaszek, 19 czaszek bez żuchwy, siedem klatek piersiowych oraz jedna sterta drobnych kostek.

Zawsze zbieram każdą kość. Pod postem szybko pojawiły się setki komentarzy. Jeden z użytkowników nie krył zdumienia. Hej, mam tylko jedno pytanie: co jest z tobą nie tak? Vuthakral wyjaśnił, że podobną kolekcję tworzy już od kilku rozgrywek i za każdym razem odkrywa kolejne szczątki, które wcześniej przeoczył: Mam za sobą prawdopodobnie pięć różnych przejść gry, podczas których robię to samo, i za każdym razem znajduję więcej kości, które wcześniej pominąłem. Gracz dodał również, że cała kolekcja waży 55 kg, co czyni ją dość znaczącym obciążeniem dla bohatera.

Niektórzy internauci zwrócili uwagę, że w zbiorze zabrakło miednicy. Inni żartowali, że mroczne instynkty postaci Dark Urge najwyraźniej przeniknęły do rzeczywistości i zainspirowały obsesję na punkcie szkieletów. Dyskusja szybko zeszła także na praktyczne zastosowania kostnych znalezisk. Wielu graczy przyznało, że klatki piersiowe świetnie sprawdzają się jako lekkie pojemniki na cenne przedmioty. Zawsze używam klatek piersiowych jako torebek na trucizny. Astarion nosi więc klatkę piersiową wypełnioną fiolkami z trucizną. Inny fan przyznał, że stosuje dokładnie tę samą metodę i marzy o modyfikacji pozwalającej nekromantom tworzyć własne sługi: Robię dokładnie to samo. Teraz potrzebujemy tylko moda, który pozwoli nekromantom tworzyć własnych podwładnych. Mój byłby kostną stonogą. Ta nietypowa historia pokazuje, że nawet kilka lat po premierze Baldur's Gate 3 nadal potrafi zaskakiwać. Elastyczne systemy gry sprawiają, że gracze nieustannie odkrywają nowe, często bardzo dziwne sposoby na przeżywanie przygody w świecie Zapomnianych Krain.

