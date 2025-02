Kathleen Kennedy nigdzie nie odchodzi i nadal będzie robić Gwiezdne wojny. „Nigdy nie przejdę na emeryturę”

Prawda jest taka, i chcę to powiedzieć głośno i wyraźnie, że nie przechodzę na emeryturę. Nigdy nie przejdę na emeryturę od robienia filmów. Umrę, robiąc filmy. To jest pierwsza rzecz, którą należy powiedzieć. Nie przechodzę na emeryturę. To, co dzieje się w Lucasfilm, to to, że od dłuższego czasu rozmawiam z Bobem [Igerem] i Alanem [Bergmanem] o tym, jak może wyglądać ewentualna sukcesja. Mamy tutaj niesamowity zespół ludzi i mamy zamiar ogłosić coś za kilka miesięcy lub za rok. Jesteśmy zgodni co do tego, co to będzie. Właśnie produkuję film Mandalorian, a także film Shawna Levy'ego, który jest po nim. Więc nadal zostaję w Lucasfilm i bardzo uważnie rozważam z Bobem i Alanem, kto wkroczy. Więc to wszystko jest w toku i mamy pełne prawo ogłosić to, kiedy będziemy chcieli to zrobić.