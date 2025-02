Koniec ery Kathleen Kennedy. Szefowa Lucasfilm odchodzi na emeryturę?

Mimo trudności na dużym ekranie Kennedy odniosła sukces w świecie streamingu – The Mandalorian (2019) tchnął nowe życie w markę, dając początek serii spin-offów, takich jak Ahsoka. W maju 2026 roku Lucasfilm powróci do kin z The Mandalorian i Grogu – to jak na razie jedyny pewny, następny film w świecie Gwiezdnych wojen, z ustaloną datą premiery, bo powstanie innych stoi wciąż pod znakiem zapytania. W międzyczasie świat seriali Gwiezdnych wojen był rozwijany bardziej niż świat filmów, czego rezultatem są duże sukcesy w postaci produkcji Andor, ale też fatalne porażki w postaci Akolity. Więcej szczegółów na temat przyszłości Gwiezdnych wojen może zostać ujawnionych podczas kwietniowego Star Wars Celebration w Tokio. Do tego czasu z pewnością poznamy też oficjalne stanowisko producentki, która zapewne wykorzysta okazję do pożegnania się z fanami.